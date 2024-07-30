ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до ₽550 млрд

ВТБ в первом полугодии заработал более 277 млрд руб. и улучшил прогноз по результату на весь 2024 год. Высокая ставка ЦБ давит на прибыль, но группа рассчитывает нарастить ее за счет трех «бустеров» — дополнительных факторов

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Группа ВТБ планирует завершить 2024 год с чистой прибылью по МСФО на уровне 550 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. Относительно прежнего таргета, заявленного в начале 2024 года (435 млрд руб.), целевой финансовый результат улучшен более чем на четверть. В мае глава ВТБ Андрей Костин допускал, что годовая чистая прибыль группы может приблизиться к 500 млрд руб., и в этом случае банк может вернуться к выплате дивидендов раньше заявленного срока — по итогам 2024 года, а не 2025-го.

Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль ВТБ за полугодие достигла 277,1 млрд руб., снизившись на 4,4% год к году. Финансовый результат второго квартала — 154,7 млрд руб. — оказался чуть лучше, чем итоги первого (122,4 млрд руб.). По словам Пьянова, эффект на прибыль по-прежнему оказывают высокие процентные ставки на рынке и жесткие регуляторные меры ЦБ в сегменте розничного кредитования.

Чистые процентные доходы ВТБ в первом полугодии составили 288,3 млрд руб., что на 22,7% уступает уровням прошлого года. За апрель—июнь они достигли 134,5 млрд руб. — на 12,5% ниже показателей первого квартала. Год к году эта статья доходов сократилась почти на треть. Топ-менеджер ВТБ назвал ее «наиболее страдающей» от высокой ставки ЦБ.

Чистые комиссионные доходы группы по итогам шести месяцев выросли на 15% в годовом выражении, до 112,4 млрд руб. За второй квартал они составили 60,7 млрд руб., что выше уровней и первого квартала этого года, и второго квартала 2023-го.

Прочие операционные доходы ВТБ, в которых учитываются в том числе результаты банка от валютной переоценки и сделок с валютой, в первом полугодии оказались на уровне 120,7 млрд руб. Год к году они сократились на 21%, поскольку эффект от валютной переоценки в этом году был «практически нулевой», сказал Пьянов. Во втором квартале прочие операционные доходы группы составили 56,3 млрд руб., из которых 16 млрд руб. — результат от сделки по продаже части заблокированных активов другому подсанкционному банку. ВТБ закрыл ее в июне, это одна из стратегий группы по работе с замороженными из-за санкций активами.

За шесть месяцев этого года расходы ВТБ на резервы достигли 62,8 млрд руб. против 92,1 млрд руб. годом ранее. Во втором квартале траты на резервирование тоже оказались ниже, и такая динамика — один из «бустеров прибыли» группы ВТБ, прокомментировал Пьянов.

Чистая процентная маржа (NIM) группы во втором квартале составила 1,9 и 2,1% по итогам полугодия, а рентабельность капитала (ROE) — 26,4 и 24,3% соответственно.

Норматив достаточности собственных средств ВТБ (Н20) на 30 июня оценивался в 9,5%, что почти на 1 процентный пункт ниже уровня по итогам первого квартала. На показатель оказывает влияние существенный рост кредитного портфеля группы, пояснил Пьянов. С начала года объем корпоративных ссуд увеличился на 10%, до 15,4 трлн руб., а розничных — на 9%, до 7,6 трлн руб.

Ожидания ВТБ на вторую половину 2024 года

Согласно обновленному прогнозу ВТБ, ключевая ставка сохранится на текущем уровне 18% до конца года. По словам топ-менеджера ВТБ, это будет оказывать влияние на процентные доходы банка, но группа при этом пересмотрела вверх прогнозы по приросту кредитного портфеля. Как считают в ВТБ, по итогам года объем корпоративных ссуд увеличится на 15% (ранее прогнозировался прирост менее чем на 10%), а розничный портфель — более чем на 10% против ранее заложенных 5%.

С учетом обновленного таргета по прибыли и финансового результата за уже прошедшие шесть месяцев во втором полугодии чистая прибыль группы ВТБ может составить 272,9 млрд руб.

«Мы находимся в очень непростом с точки зрения макросреды 2024 году, который отличается резко ужесточившийся денежно-кредитной политикой. Мы чувствительны к процентному риску», — сказал Пьянов. Он также добавил, что в этом году ВТБ предстоят существенные расходы на импортозамещение критической IT-инфраструктуры, разработку новых продуктовых решений и запланированную интеграцию дочерних банков. «Это высокоинвестиционная фаза, которую переживает банк ВТБ в период реализации процентного риска, и у нас есть несколько бустеров прибыли, которые позволяют этот сложный период проходить», — добавил он.

Три «бустера прибыли» ВТБ в 2024 году: