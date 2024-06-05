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ПМЭФ-2024 ,  
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Крупнейший крымский банк перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Костин: крупнейший в Крыму РНКБ банк перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
Сюжет
ПМЭФ-2024
Крупнейший крымский банк РНКБ, имеющий на полуострове свыше 200 отделений, в 2025 году будет переведен под бренд ВТБ, рассказал Костин. В настоящее время у ВТБ нет своих отделений в Крыму

Банк ВТБ приступает к интеграции крупнейшего крымского банка РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ, сообщил накануне ПМЭФ-2024 глава ВТБ Андрей Костин.

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной «дочки» группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тыс. юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — сказал Костин.

По словам председателя правления РНКБ Михаила Якунина, интеграция позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий. «Команда нашего банка, которая создавала с нуля финансовую систему в Крыму и на протяжении 10 лет обеспечивала качественными и современными продуктами местных жителей и компании, будет продолжать свою работу на благо региона», — сказал он.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что клиенты РНКБ уже пользуются преимуществами объединения банкоматной сети: с начала 2023 года в банкоматах ВТБ клиентам РНКБ доступны снятие и внесение наличных без комиссии, совершение p2p-переводов и платежей. Кроме того, с марта ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Крыма, а с мая — клиенты банка могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.

ВТБ анонсировал открытие офисов в новых регионах
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2022 году ВТБ, попавший под блокирующие санкции США, решил начать работу в Крыму, где ранее не был представлен. В 2023 году дочерним банком ВТБ стал ключевой крымский РНКБ. Сеть банкоматов двух банков была объединена, поэтому в Крыму для клиентов ВТБ доступны банкоматы РНКБ. Офисов ВТБ на полуострове пока нет.

РНКБ создан в 1990 году как «Российский национальный банк». С конца 1990-х до 2014 года его ключевым владельцем был Банк Москвы. Последним с 2012 года фактически стал владеть ВТБ, отмечали «Ведомости». Весной 2014 году после референдума и присоединения Крыма к России Банк Москвы вышел из состава акционеров РНКБ из-за санкционных рисков. По состоянию на 2022 год РНКБ обслуживал 2,2 млн клиентов-физлиц и 109 000 юрлиц.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
РНКБ ВТБ ребрендинг Крым
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