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Финансы ,  
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Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»

Матвиенко: в «Почте России» растет финансовая дыра, нужно принять меры
Спикер Совфеда считает, что нужно провести тщательный анализ: «может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра.

«Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала она.

Она призвала разработать «правильную финансовую модель существования». При этом правительство должно принять меры, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Материал дополняется

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«Почта России» Валентина Матвиенко
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Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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