Власти проведут аудит финансовой «дыры» «Почты России»

Совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании. От его результатов будут зависеть меры поддержки. Сама компания рассчитывает на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании

Фото: Денис Синяков для РБК

О том, что совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита расходов компании по итогам обсуждения плана по улучшению ее финансово-экономического состояния, которое прошло летом этого года, РБК сообщил представитель Минцифры: «Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки».

Из подготовленных «Почтой России» расчетов (РБК ознакомился с презентацией «План по улучшению финансово-экономического состояния компании», ее подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением) следует, что она рассчитывает на различные меры господдержки — это должно помочь разобраться с накопленными долгами. Среди необходимых инструментов:

докапитализация компании примерно на 117 млрд руб.;

рефинансирование долга (на конец 2022-го он составил 153,5 млрд руб.) за счет средств из ФНБ под 3,5%;

смягчение регуляторных условий, в частности компания просит дать ей возможность закрыть часть убыточных отделений, как это в свое время было сделано для Сбербанка; изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции с шести до пяти раз в неделю для федеральных центров, с пяти до трех — для муниципальных и с трех до одного — для прочих и др.;

ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.

Среди аргументов, которые приводит «Почта России», — у компании сохраняется более высокий уровень затрат по сравнению с другими игроками из-за разницы в регуляторных условиях. Низкий показатель EBITDA (-19,6 млрд руб. на конец 2022-го) и накопленные долговые обязательства не позволяют инвестировать в развитие, увеличение роста объемов доставки невозможно без капитальных вложений в клиентский сервис и расширение легкой сети. «Дальнейший потенциал восстановления финансовой устойчивости только в покрытии расходов на несжимаемую общественную инфраструктуру, выравнивании условий работы с конкурентами и рефинансировании долга», — говорится в презентации.

По оценке «Почты России», приводимой в документе, при докапитализации компания сможет сэкономить на процентных платежах примерно 20,7 млрд руб. до конца 2025 года, а при рефинансировании долга под 3,5% из ФНБ — 4,7 млрд руб. В сценарии развития с поддержкой государства компания планирует получить чистую прибыль в размере 6 млрд руб. в 2024 году и 33 млрд руб. в 2025-м. Без поддержки государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года.

Представитель Минцифры не стал комментировать приводимые «Почтой России» расчеты и данные. В то же время он подчеркнул, что в министерстве считают недопустимым закрытие любых отделений «Почты России» и требуют незамедлительно принять меры по восстановлению работы временно закрытых отделений. «Все отделения компании должны продолжать работать в рамках утвержденных нормативов и обеспечивать доставку корреспонденции и посылок жителям по всей стране», — сказал он.

По словам другого федерального чиновника, принимающего участие в совещаниях по решению проблем «Почты России», сейчас все ждут результатов аудита. «Звучащие где-то предложения по закрытию части отделений «Почты России» больше похожи на «пугалку». На последних заседаниях совета директоров вопрос выделения компании средств из ФНБ не обсуждался. Но власти точно не будут принимать никаких решений по финансам, пока не увидят результаты аудита», — рассказал собеседник.

Представитель «Почты России» отказался комментировать «материалы, предназначенные для совета директоров». «Независимый аудит еще не завершен. При этом с начала июля восстановлена работа более 1,5 тыс. почтовых отделений. До конца года планируется открыть еще более 1 тыс., 997 из которых — сельские. Но даже в период приостановки их работы сотрудники компании продолжали оказывать жителям все ключевые социальные сервисы: почтальоны без перебоев доставляли пенсии, газеты и корреспонденцию», — сказал представитель «Почты».

РБК направил запрос в правительство.

В начале мая «Интерфакс» сообщил, что «Почта России» направила в Минцифры предложение взимать инфраструктурный платеж с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Сами маркетплейсы выступили против такой инициативы. Летом была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов для поиска альтернативных вариантов, рассказывал РБК собеседник, близкий к этой группе. В итоге в конце сентября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в повышении интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд руб.

Представитель АКИТ сообщил, что они пока не получили ответ на предложение по альтернативе инфраструктурному платежу — «идет процесс расчета со стороны «Почты России».

Откуда в «Почте России» финансовая дыра

В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если правительство отложит вопрос с «Почтой России» «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». Присутствовавший на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что вопрос финансового состояния компании «вызывает большую озабоченность».

В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м. За шесть месяцев этого года убыток сократился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,3 млрд руб. Исходя из данных «Почты России», по итогам всего 2023 года чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд руб. в зависимости от выбранного сценария развития.

Всего у «Почты России» сейчас более 38 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, и большинство из таких отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», говорил ранее глава «Почты России» Михаил Волков.

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что среди мер поддержки, о которых «Почта России» просит государство, целый ряд выглядит логичным и экономически обоснованным. «Докапитализация позволила бы заместить кредитные средства государственными и сократить процентные расходы. Закрытие части отделений также выглядит логичным — не обязательно иметь во всех населенных пунктах отделение, его могут заменить, например, регулярно приезжающие специальные автомобили и т.п.», — рассуждает Бурмистров. В то же время он считает, что предложение «Почты России» взимать инфраструктурный платеж с маркетплейсов выглядит «деструктивным» в первую очередь для самой компании. «Почта» сможет выйти из сложного финансового положения и стать устойчиво прибыльной только в партнерстве и за счет расширения взаимодействия и спектра услуг для маркетплейсов. Проблема «Почты» не в том, что у нее много отделений, а в том, что в свое время не были использованы возможности повысить их доходность за счет развития ретейла (например, в рамках партнерского проекта с «Магнитом») или создания на их базе полноценных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Если в итоге маркетплейсы начнут активно развивать ПВЗ в небольших населенных пунктах, а такие проекты уже запущены, это приведет к еще большему сокращению доходов сети почтовых отделений», — указал глава «INFOLine-Аналитика».