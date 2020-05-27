ЦБ оштрафовал главу банка «Восточный» перед его отставкой

Незадолго до отставки предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян был оштрафован ЦБ за правонарушение. Штраф был наложен из-за того, что на фоне корпоративного конфликта один из акционеров не смог получить запрошенные документы

Вячеслав Арутюнян (Фото: Артур Лебедев / Фонд Росконгресс)

Дальневосточное управление Центрального банка 14 мая оштрафовало Вячеслава Арутюняна, на тот момент занимавшего пост председателя правления банка «Восточный», за нарушение кодекса об административных правонарушениях (КоАП), следует из копии постановления ЦБ (есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель фонда Baring Vostok, одного из акционеров «Восточного»).

Банк находится в центре корпоративного конфликта между кипрской Evison, принадлежащей Baring Vostok, и «Финвинжн» Артема Аветисяна с партнерами: стороны контролируют 41,6% и более 50% банка соответственно. Вячеслав Арутюнян, ранее работавший в Юниаструм-банке Аветисяна, был назначен предправления «Восточного» в июле 2019 года, когда контроль над банком перешел к «Финвижн». Он возглавлял банк до 20 мая 2020 года: в этот день «Восточный» объявил, что его предправления подал заявление об освобождении от должности, но продолжит развивать в банке проекты в области корпоративного и гарантийного бизнеса. И.о. предправления стала член совета директоров Светлана Труханович. За месяц до этого в «Восточном» появилась должность президента, которую занял бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Восточный» подтверждает факт рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Вячеслава Арутюняна, сообщили РБК в пресс-службе банка, добавив, что постановление по результатам рассмотрения дела не поступало ни в адрес банка, ни в адрес экс-зампреда.

«Насколько известно банку, Вячеслав намерен обжаловать решение о штрафе в случае принятия такового, так как отсутствует само событие административного правонарушения. Отставка Вячеслава Арутюняна какой-либо связи с указанным делом не имеет», — добавили в «Восточном».