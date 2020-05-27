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Финансы ,  
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ЦБ оштрафовал главу банка «Восточный» перед его отставкой

Незадолго до отставки предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян был оштрафован ЦБ за правонарушение. Штраф был наложен из-за того, что на фоне корпоративного конфликта один из акционеров не смог получить запрошенные документы
Вячеслав Арутюнян
Вячеслав Арутюнян (Фото: Артур Лебедев / Фонд Росконгресс)

Дальневосточное управление Центрального банка 14 мая оштрафовало Вячеслава Арутюняна, на тот момент занимавшего пост председателя правления банка «Восточный», за нарушение кодекса об административных правонарушениях (КоАП), следует из копии постановления ЦБ (есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель фонда Baring Vostok, одного из акционеров «Восточного»).

Банк находится в центре корпоративного конфликта между кипрской Evison, принадлежащей Baring Vostok, и «Финвинжн» Артема Аветисяна с партнерами: стороны контролируют 41,6% и более 50% банка соответственно. Вячеслав Арутюнян, ранее работавший в Юниаструм-банке Аветисяна, был назначен предправления «Восточного» в июле 2019 года, когда контроль над банком перешел к «Финвижн». Он возглавлял банк до 20 мая 2020 года: в этот день «Восточный» объявил, что его предправления подал заявление об освобождении от должности, но продолжит развивать в банке проекты в области корпоративного и гарантийного бизнеса. И.о. предправления стала член совета директоров Светлана Труханович. За месяц до этого в «Восточном» появилась должность президента, которую занял бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин.

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Финансы
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

«Восточный» подтверждает факт рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Вячеслава Арутюняна, сообщили РБК в пресс-службе банка, добавив, что постановление по результатам рассмотрения дела не поступало ни в адрес банка, ни в адрес экс-зампреда.

«Насколько известно банку, Вячеслав намерен обжаловать решение о штрафе в случае принятия такового, так как отсутствует само событие административного правонарушения. Отставка Вячеслава Арутюняна какой-либо связи с указанным делом не имеет», — добавили в «Восточном».

Конфликт между Baring Vostok и «Финвижн» тянется с 2018 года, а в феврале 2019 года были арестованы партнеры и топ-менеджеры фонда, в том числе его основатель Майкл Калви. Заявление о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного» написал партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом, Аветисян это отрицал. Обвинение со временем переквалифицировали в растрату, фигурантов дела перевели из СИЗО под домашний арест.

Суть претензий

Согласно постановлению ЦБ, Арутюнян был оштрафован на 20 тыс. руб. по статье о неполном раскрытии информации, которое привело «к нарушению прав» Evison как акционера. Baring Vostok ранее признавал, что после потери контроля в банке фонд перестал получать информацию о его операционной деятельности. Evison в октябре 2019 года направила в банк требование о предоставлении копий практически всех документов о деятельности банка с начала лета 2019 года.

Evison запрашивала 15 типов документов: от договоров, заключенных между банком и заемщиками, до предписаний, которые Центральный банк выдавал «Восточному», следует из постановления ЦБ. Банк согласился выдать Evison протоколы заседаний совета директоров и правления, часть документов банк не предоставил из-за их отсутствия. Другая часть запрошенных документов содержит банковскую тайну, заявил «Восточный» — с этой позицией банка регулятор согласился.

Указанные документы банк отправил по юридическому адресу акционера: Evison зарегистрирована на Кипре, в то время как компания в требовании просила прислать документы на почтовый адрес в Москве. Как решил ЦБ, этим «Восточный» нарушил порядок предоставления информации, а ответственность за правонарушение лежит на предправления банка.

Защита банка «Восточный» вину банка в нарушении не признала, указав, что документы были отправлены по юридическому адресу в соответствии с законом, сказано в постановлении. Там же говорится, что решение об ответе Evison принималось начальником корпоративного управления банка.

Представитель Baring Vostok сказал РБК, что Evison так и не получила запрошенные документы.

«Отставка и административное правонарушение могут быть не связаны, либо после первого штрафа в производстве находились еще два других дела. По закону о банках и банковской деятельности три правонарушения за год означают несоответствие требованиям к деловой репутации», — объясняет РБК партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.

В целом «руководителю [банка] «словить» административку проще простого, так как он отвечает вообще за все, что происходит в организации», считает юрист. Госорганы, по его словам, очень скептически относятся ко всему, что можно квалифицировать в качестве «попытки ухода от ответственности»: приказам о возложении функций по контролю за чем-либо на иных работников, должностным инструкциям, положениям о разделении сфер ответственности и т.д.

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<strong>Артем Аветисян</strong>

РБК направил запрос в ЦБ и «Финвижн».

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Центральный банк, Baring Vostok
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