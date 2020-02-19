ЦБ завел административное дело против банка «Восточный»
Центральный банк России завел административное дело против банка «Восточный». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя подконтрольной Baring Vostok компании Evison Holdings Limited, которая подала жалобу в ЦБ на действия банка.
По словам представителя Evison Holdings (является миноритарным акционером «Восточного») Олега Койды, протокол в отношении банка и его председателя правления был составлен после того, как «Восточный» отказался предоставлять документы, связанные с хозяйственной деятельностью.
Койда заявил, что миноритарный акционер имеет право знакомиться с этими документами. Без них в Evison Holdings не видят полную картину деятельности банка.
Как отметил представитель миноритария, рассмотрение административного дела еще не состоялось, но вопрос планируют решить до середины марта.
В пресс-службе «Восточного» заявили РБК, что банк предоставил по запросу акционера все документы, раскрытие которых предусмотрено законодательством, а ЦБ подтвердил обоснованность действий банка по определению состава предоставляемой информации. «Банк, руководствуясь законом, направил запрошенные документы непосредственно акционеру. Однако Банк России, в ответ на претензию фонда, поддержал акционера в части свободы в выборе адреса направления информации, и запрошенная информация была повторно направлена по адресу адвокатов фонда», — сообщили в пресс-службе.