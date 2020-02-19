ЦБ завел административное дело против банка «Восточный»

Фото: Никита Попов / РБК

Центральный банк России завел административное дело против банка «Восточный». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя подконтрольной Baring Vostok компании Evison Holdings Limited, которая подала жалобу в ЦБ на действия банка.

По словам представителя Evison Holdings (является миноритарным акционером «Восточного») Олега Койды, протокол в отношении банка и его председателя правления был составлен после того, как «Восточный» отказался предоставлять документы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Койда заявил, что миноритарный акционер имеет право знакомиться с этими документами. Без них в Evison Holdings не видят полную картину деятельности банка.

Как отметил представитель миноритария, рассмотрение административного дела еще не состоялось, но вопрос планируют решить до середины марта.

В пресс-службе «Восточного» заявили РБК, что банк предоставил по запросу акционера все документы, раскрытие которых предусмотрено законодательством, а ЦБ подтвердил обоснованность действий банка по определению состава предоставляемой информации. «Банк, руководствуясь законом, направил запрошенные документы непосредственно акционеру. Однако Банк России, в ответ на претензию фонда, поддержал акционера в части свободы в выборе адреса направления информации, и запрошенная информация была повторно направлена по адресу адвокатов фонда», — сообщили в пресс-службе.