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Дело Baring Vostok ,  
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ЦБ завел административное дело против банка «Восточный»

Фото: Никита Попов / РБК

Центральный банк России завел административное дело против банка «Восточный». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя подконтрольной Baring Vostok компании Evison Holdings Limited, которая подала жалобу в ЦБ на действия банка.

По словам представителя Evison Holdings (является миноритарным акционером «Восточного») Олега Койды, протокол в отношении банка и его председателя правления был составлен после того, как «Восточный» отказался предоставлять документы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Койда заявил, что миноритарный акционер имеет право знакомиться с этими документами. Без них в Evison Holdings не видят полную картину деятельности банка.

Как отметил представитель миноритария, рассмотрение административного дела еще не состоялось, но вопрос планируют решить до середины марта.

В пресс-службе «Восточного» заявили РБК, что банк предоставил по запросу акционера все документы, раскрытие которых предусмотрено законодательством, а ЦБ подтвердил обоснованность действий банка по определению состава предоставляемой информации. «Банк, руководствуясь законом, направил запрошенные документы непосредственно акционеру. Однако Банк России, в ответ на претензию фонда, поддержал акционера в части свободы в выборе адреса направления информации, и запрошенная информация была повторно направлена по адресу адвокатов фонда», — сообщили в пресс-службе.

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В сентябре Арбитражный суд Амурской области решил арестовать 334 млрд акций банка «Восточный» (41,6% капитала), принадлежащих компании Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok). Заявление в суд подал сам банк, подконтрольный компании «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров. 13 февраля стало известно, что Высокий суд Лондона рассмотрит иск фонда Baring Vostok к Аветисяну и Шерзоду Юсупову о неуважении к суду. Baring Vostok считает, что Аветисян нарушил постановление лондонского суда, отказавшись от арбитражного разбирательства в британской столице и «предъявив иск в городе в 5 тыс. милях (более 8 тыс. км. — РБК) к востоку от Москвы, чтобы получить контроль над банком «Восточный».

В феврале 2019 года после жалобы миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова было возбуждено уголовное дело о хищении фондом Baring Vostok 2,5 млрд руб. Как считают следователи, Калви и его партнеры обменяли кредит «Восточного» на акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые в реальности стоили 600 тыс. руб. Калви и других фигурантов дела арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Затем их перевели под домашний арест. Сам Калви считает уголовное дело следствием корпоративного конфликта в «Восточном».

Теги: Baring Vostok, «Восточный», Центробанк
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