Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный»
Бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный», говорится в заявлении председателя совета директоров «Восточного» Артема Аветисяна, поступившем в РБК.
В банке Олюнин займется стратегическим развитием, а также повышением эффективности бизнеса. Олюнин войдет и в число акционеров банка «Восточный», сказано в сообщении. Какой пакет акций и на каких условиях он получит, не уточняется. По словам источника, близкого к банку, речь идет о пакете порядка 5% акций.
Сейчас контроль в «Восточном» принадлежит «Финвижн» Аветисяна (42%) и его партнерам по бизнесу Шерзоду Юсупову (4,8%) и Юрию Данилову (3,2%). Еще 41,6% — у компании Evison, принадлежащей инвестиционному фонду Baring Vostok. Акционерный конфликт между Аветисяном и Baring Vostok, в ходе которого фонд потерял контроль в банке, не завершился: основатель Baring Майкл Калви, его коллеги и бывшие сотрудники банка все еще проходят фигурантами уголовного дела о растрате 2,5 млрд руб. и находятся под домашним арестом.
РБК направил запрос в Baring Vostok.