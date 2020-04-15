Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный»

«Уверен, что многолетний опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере позволит Восточному в горизонте нескольких лет не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка», — заявил Артем Аветисян. Президент — новая должность в банке, других перестановок не планируется, уточнил представитель «Финвижн». Должность председателя правления сейчас занимает Вячеслав Арутюнян.

«У банка «Восточный» — большая история и свой путь развития. Сегодня он является одним из лидеров на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Свою роль в «Восточном» я вижу в том, чтобы опираясь на сильные стороны банка, вывести его в топ-15 российских банков в перспективе 5 лет», — отметил Дмитрий Олюнин. По его словам, этой задачи можно достичь «путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес — процессов банка».

Дмитрий Олюнин работает в банковской сфере с 1996 года, он начал карьеру во Всероссийском банке развития регионов, где позже занял пост старшего вице-президента. В 2004-м он перешел на должность вице-президента ВТБ, а позднее стал первым зампредом Промышленно-строительного банка, купленного ВТБ у петербургского бизнесмена Владимира Когана.

В 2011 году Олюнин стал вице-президентом, а затем президентом Транскредитбанка, присоединенного к ВТБ в 2013 году. После этого он ушел из группы ВТБ в Росбанк, где занял пост председателя правления. В апреле 2018 года Олюнин вернулся в ВТБ на должность первого зампреда и начал курировать банковскую трансформацию и стратегию. Олюнин, например, курировал приобретение и включение в состав группы ВТБ банка «Возрождение». Спустя два года он ушел из банка. Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что направления, за которые отвечал Олюнин, перейдут к нему.