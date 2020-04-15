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Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный»

Бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин переходит в банк «Восточный» на должность президента. Олюнин станет акционером «Восточного» на фоне корпоративного конфликта в банке

Бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный», говорится в заявлении председателя совета директоров «Восточного» Артема Аветисяна, поступившем в РБК.

В банке Олюнин займется стратегическим развитием, а также повышением эффективности бизнеса. Олюнин войдет и в число акционеров банка «Восточный», сказано в сообщении. Какой пакет акций и на каких условиях он получит, не уточняется. По словам источника, близкого к банку, речь идет о пакете порядка 5% акций.

Костин сообщил об уходе своего заместителя Олюнина из ВТБ
Бизнес

Сейчас контроль в «Восточном» принадлежит «Финвижн» Аветисяна (42%) и его партнерам по бизнесу Шерзоду Юсупову (4,8%) и Юрию Данилову (3,2%). Еще 41,6% — у компании Evison, принадлежащей инвестиционному фонду Baring Vostok. Акционерный конфликт между Аветисяном и Baring Vostok, в ходе которого фонд потерял контроль в банке, не завершился: основатель Baring Майкл Калви, его коллеги и бывшие сотрудники банка все еще проходят фигурантами уголовного дела о растрате 2,5 млрд руб. и находятся под домашним арестом.

РБК направил запрос в Baring Vostok.

«Уверен, что многолетний опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере позволит Восточному в горизонте нескольких лет не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка», — заявил Артем Аветисян. Президент — новая должность в банке, других перестановок не планируется, уточнил представитель «Финвижн». Должность председателя правления сейчас занимает Вячеслав Арутюнян.

«У банка «Восточный» — большая история и свой путь развития. Сегодня он является одним из лидеров на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Свою роль в «Восточном» я вижу в том, чтобы опираясь на сильные стороны банка, вывести его в топ-15 российских банков в перспективе 5 лет», — отметил Дмитрий Олюнин. По его словам, этой задачи можно достичь «путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес — процессов банка».

Дмитрий Олюнин работает в банковской сфере с 1996 года, он начал карьеру во Всероссийском банке развития регионов, где позже занял пост старшего вице-президента. В 2004-м он перешел на должность вице-президента ВТБ, а позднее стал первым зампредом Промышленно-строительного банка, купленного ВТБ у петербургского бизнесмена Владимира Когана.

В 2011 году Олюнин стал вице-президентом, а затем президентом Транскредитбанка, присоединенного к ВТБ в 2013 году. После этого он ушел из группы ВТБ в Росбанк, где занял пост председателя правления. В апреле 2018 года Олюнин вернулся в ВТБ на должность первого зампреда и начал курировать банковскую трансформацию и стратегию. Олюнин, например, курировал приобретение и включение в состав группы ВТБ банка «Возрождение». Спустя два года он ушел из банка. Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что направления, за которые отвечал Олюнин, перейдут к нему.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВТБ, «Восточный», Майкл Калви, Артем Аветисян, Дмитрий Олюнин, банки
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