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Дело Baring Vostok ,  
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PwC указал на неопределенность в работе банка «Восточный» из-за пандемии

Распространение коронавируса и низкий запас капитала формируют «существенную неопределенность» в непрерывности работы банка, считают в PwC. В «Восточном» подготовили план по сокращению бизнеса с целью соблюдать нормативы
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Аудитор банка «Восточный» PwC указал на существенную неопределенность в непрерывности его работы. Аудиторское заключение опубликовано вместе с отчетностью банка по МСФО за 2019 год.

PwC ссылается на два фактора: низкий уровень запаса капитала и невозможность оценить последствия пандемии коронавируса для российской экономики. «Эти условия, наряду с другими вопросами, <...> указывают на существенную неопределенность, которая может вызвать серьезные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность в обозримом будущем», — отметили в PwC.

О наличии существенной неопределенности в будущем сказано и в отчетности банка. Сейчас эпидемия оказывает «значительное воздействие на население и компании, в частности, на малый бизнес в России, что неизбежно негативно скажется и на банке», говорится в документе. Негативное воздействие вызвано существенным спадом мировой, национальной и российской экономик из-за мер по ограничению распространения коронавируса.

«Восточный» указывает на высокий риск того, что финансовое положение многих заемщиков и вкладчиков банка в конце 2020 года окажется хуже, чем в начале 2019 года. Это может привести к снижению прибыли банка в 2020 году и к сокращению прибыльной деятельности.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В банке провели стресс-тесты: «разумные» ожидаемые снижения объемов выдачи новых кредитов и ухудшение качества кредитного портфеля в 2020 году могут привести к существенному снижению прибыли. «Однако, несмотря на предстоящие трудности, руководство считает, что все еще разумно ожидать, что банк продолжит улучшать показатели достаточности капитала в течение следующих 12 месяцев», — говорится в отчетности.

«Восточный» также подготовил план действий по повышению достаточности капитала в условиях кризиса: банк планирует переводить клиентов в дистанционные каналы обслуживания, развивать мобильный и интернет-банк, отдать приоритет сервису доставки кредитных карт. Он также сократит объемы POS-кредитования, замедлит темпы выдачи кредитных карт, в потребительском кредитовании будет ориентироваться на выдачу обеспеченных кредитов, полностью остановит выдачу корпоративных кредитов. Если план будет успешно реализован, банк продолжит соблюдать нормативы достаточности капитала, утверждают авторы документа.

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Низкий запас капитала в «Восточном» наблюдается не первый год: на фоне корпоративного конфликта его акционеры — фонд Baring Vostok и компания «Финвижн» Артема Аветисяна — не смогли договориться об условиях докапитализации банка. В отчетности за 2018 год аудитор PwC указывал, что «будущие события или условия могут привести к тому, что группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность».

В 2019 году норматив достаточности базового капитала «Восточного» Н1.1 составил 5,4% при необходимых 4,5%. В 2019 году банк не соблюдал надбавки к нормативам достаточности капитала (Н1.1 вместе с надбавкой составляет 6,75%), из-за чего не смог распределить прибыль в дивиденды — вся прибыль пошла на пополнение капитала. «Восточный» заработал 6,2 млрд руб. чистой прибыли за год, в результате капитал банка вырос с 23,5 млрд до 29,5 млрд руб. Для пополнения капитала банк также продал портфель ценных бумаг на 40 млрд руб., что привело к снижению давления на капитал.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», коронавирус
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