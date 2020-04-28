PwC указал на неопределенность в работе банка «Восточный» из-за пандемии

Распространение коронавируса и низкий запас капитала формируют «существенную неопределенность» в непрерывности работы банка, считают в PwC. В «Восточном» подготовили план по сокращению бизнеса с целью соблюдать нормативы

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Аудитор банка «Восточный» PwC указал на существенную неопределенность в непрерывности его работы. Аудиторское заключение опубликовано вместе с отчетностью банка по МСФО за 2019 год.

PwC ссылается на два фактора: низкий уровень запаса капитала и невозможность оценить последствия пандемии коронавируса для российской экономики. «Эти условия, наряду с другими вопросами, <...> указывают на существенную неопределенность, которая может вызвать серьезные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность в обозримом будущем», — отметили в PwC.

О наличии существенной неопределенности в будущем сказано и в отчетности банка. Сейчас эпидемия оказывает «значительное воздействие на население и компании, в частности, на малый бизнес в России, что неизбежно негативно скажется и на банке», говорится в документе. Негативное воздействие вызвано существенным спадом мировой, национальной и российской экономик из-за мер по ограничению распространения коронавируса.

«Восточный» указывает на высокий риск того, что финансовое положение многих заемщиков и вкладчиков банка в конце 2020 года окажется хуже, чем в начале 2019 года. Это может привести к снижению прибыли банка в 2020 году и к сокращению прибыльной деятельности.

В банке провели стресс-тесты: «разумные» ожидаемые снижения объемов выдачи новых кредитов и ухудшение качества кредитного портфеля в 2020 году могут привести к существенному снижению прибыли. «Однако, несмотря на предстоящие трудности, руководство считает, что все еще разумно ожидать, что банк продолжит улучшать показатели достаточности капитала в течение следующих 12 месяцев», — говорится в отчетности.