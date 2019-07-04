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«Дело Baring Vostok» ,  
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Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Александр Нестеренко работал в банке «Восточный» с сентября 2018 года. Акционеры — «Финвижн» и Baring Vostok — считали его компромиссной фигурой. Сейчас контроль перешел к первой и за этим последовала смена главы банка
Александр Нестеренко (Фото: vostbank.ru)

В банке «Восточный» сменилось руководство — вместо и.о. предправления банка Александра Нестеренко должность занял его заместитель — главный исполнительный директор Вячеслав Арутюнян, который раньше работал в банке «Юниаструм» Артема Аветисяна, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Должность Арутюняна занял финансовый директор Константин Рогов. «В ожидании разворота очередного цикла в розничном кредитовании совет директоров считает, что диверсификация бизнеса в пользу более устойчивых доходов является приоритетной задачей для банка», — отметили в банке.

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».

«Финвижн» в начале июня исполнила опцион на 9,99% акций «Восточного», которые принадлежали Evison (кипрской структуре Baring Vostok), заплатив за них 750 млн руб. Благодаря этому компания Аветисяна и его партнеры по бизнесу — миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — получили больше 50%. Затем на собрании акционеров был избран совет директоров, где большинство получили представители «Финвижн».

Baring Vostok считает избранный СД недействительным, так как несколько представителей фонда брали отвод на участие в его работе. «Сегодня контролируемый Артемом Аветисяном нелегитимный совет директоров завершил рейдерский захват банка «Восточный», для реализации которого ранее были незаконно арестованы члены СД от Baring Vostok», — заявили в фонде.

Арутюняна уже избирали предправления банка в сентябре 2018 года. Baring Vostok, ссылаясь на условия акционерного соглашения, тогда оспорила это назначение в суде, но в итоге отозвала иск, так как договорилась с «Финвижн» о назначении Нестеренко. Его называли компромиссной фигурой. Нестеренко зарекомендовал себя как высококлассный профессионал и на протяжении всего акционерного конфликта сохранял нейтралитет, отстаивая интересы банка и его вкладчиков, добавил представитель Baring Vostok. Это еще один шаг к «разрушению и дестабилизации перспективного и сильного частного банка», считает он.

РБК направил запрос «Финвижн».

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, «Восточный»
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