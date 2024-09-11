Что такое центральный банк (ЦБ) и какие функции он выполняет

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Что такое центральный банк (ЦБ)?

Центральный банк (англ. central bank) — это организация, которая управляет кредитно-денежной политикой государства и по сути является главным финансовым регулятором в стране. Центробанк занимается эмиссией денег, регулирует ставки по кредитам и вкладам, определяет курс национальной валюты и контролирует инфляцию.

Современные центробанки в разной степени независимы от государства и не входят ни в одну из ветвей власти. При этом центробанк, как правило, подотчетен парламенту, участвует в законотворчестве и может влиять на решения исполнительной власти, а его функции закреплены законодательно.

Правовой статус центробанка тоже исключителен. Например, в России ЦБ — это особое юридическое лицо, но у него нет организационно-правовой формы ОАО или ООО, а его уставный капитал и иное имущество являются федеральной собственностью. Эта структура функционирует за счет собственного дохода — процентов по сделкам с валютой, ценными бумагами или продажи драгоценных металлов. При этом получение прибыли не относится к основной деятельности ЦБ. В России 75% прибыли Банк передает государству.

В отличие от коммерческих банков, центробанк не оказывает финансовые услуги населению: физическое лицо не может открыть в нем накопительный счет, взять потребительский кредит или ипотеку. Но предоставить заем любому коммерческому банку ЦБ может. Для банковского бизнеса центробанк — это кредитор в последней инстанции: он выдает банкам займы в критической ситуации, когда они не могут привлечь средства на рынке.

Главные функции и задачи ЦБ

Центральный банк отвечает за стабильность национальной валюты и эффективность денежной политики страны. Он также представляет государство на международной арене по линии валютно-финансового сотрудничества. Например, некоторые центральные банки являются депозитариями Международного валютного фонда (МВФ).

Функции и задачи центральных банков разных стран могут отличаться, но в большинстве случаев они отвечают за:

Монетарную политику. Центральные банки регулируют количество денег в обращении и процентные ставки для поддержания стабильности цен, управляют инфляцией и ростом экономики.

Центральные банки регулируют количество денег в обращении и процентные ставки для поддержания стабильности цен, управляют инфляцией и ростом экономики. Эмиссию валюты. У центробанков есть исключительное право на выпуск национальной валюты. Проще говоря, он может печатать деньги, но также может и изымать их из оборота.

У центробанков есть исключительное право на выпуск национальной валюты. Проще говоря, он может печатать деньги, но также может и изымать их из оборота. Регулирование банковской системы. Центробанк — это регулятор финансового и банковского рынка. Фактически он самый главный банк страны (или банк первого уровня) и определяет политику на финансовом рынке в целом. ЦБ следит за деятельностью коммерческих банков и финансовых организаций, обеспечивает их стабильность, безопасность и соблюдение законодательства. Например, ЦБ может отозвать лицензию или, наоборот, спасти важный для экономики банк от банкротства.

Центробанк — это регулятор финансового и банковского рынка. Фактически он самый главный банк страны (или банк первого уровня) и определяет политику на финансовом рынке в целом. ЦБ следит за деятельностью коммерческих банков и финансовых организаций, обеспечивает их стабильность, безопасность и соблюдение законодательства. Например, ЦБ может отозвать лицензию или, наоборот, спасти важный для экономики банк от банкротства. Кредитование банков. Центральные банки предоставляют кредиты коммерческим банкам в случае финансовых затруднений. Это один из инструментов поддержания стабильности рынка: действия ЦБ могут предотвращать банкротства.

Центральные банки предоставляют кредиты коммерческим банкам в случае финансовых затруднений. Это один из инструментов поддержания стабильности рынка: действия ЦБ могут предотвращать банкротства. Финансовую стабильность. Одна из задач любого центробанка — предотвращение финансовых кризисов и повышение доверия к финансовой системе. Впрочем, в истории есть примеры, когда действия регулятора наоборот приводили к масштабным потрясениям.

История возникновения центральных банков

Первые банки, на базе которых впоследствии выросли ЦБ, создавались для финансирования и поддержки государства, в первую очередь — военных расходов.

Ранними прообразами принято считать Банк Швеции (1668) и Банк Англии (1694). Это были частные акционерные общества, которые получали ряд привилегий в обмен на финансирование государственных нужд. В частности, акционеры Банка Англии по соглашению с казной обязались финансировать войну с Францией, которую в 1689–1697 годы вел король Вильгельм III Оранский в Нидерландах. Таким образом он стал крупным держателем государственного долга.

Спустя более 100 лет в Европе появилось еще одно учреждение похожего статуса — Банк Франции (1800), основанный по инициативе первого консула Наполеона Бонапарта. В 1860 году в Российской империи учредили Государственный банк. В 1913 году в США создали Федеральную резервную систему (ФРС). Первыми центральными банками за пределами европейского континента стали Банк Японии (1882) и предшественник банка Турции — Оттоманский банк, созданный в 1856-м и реорганизованный в госбанк в 1863 году с правом эмиссии денег.

К концу XIX века в мире насчитывалось 18 центральных банков, некоторые из которых все еще работали как крупные коммерческие структуры, но при этом обладали монополией на эмиссию банкнот от государства и имели расширенные функции. Они выполняли роль расчетных (клиринговых) палат, конкурируя с частным финансовым сектором, и проводили ряд государственных операций. Например, через Банк Англии шли налоговые платежи, а Банк Франции оказывал помощь казначейству в перевозке монет и централизации государственных расходов.

В эпоху «золотого стандарта» центральные банки отвечали за паритет между национальной валютой и золотом, а также служили хранилищами этих резервов. Постепенно, помимо монополии на эмиссию, ЦБ сосредотачивали в своих руках государственные и межбанковские расчеты, становясь «банками для банков» и кредиторами последней инстанции.

В XX веке складывающийся институт ЦБ качественно менялся. Две мировые войны и экономические кризисы, включая «Великую депрессию» 1929-1933 годов, поставили перед регуляторами новые цели. Главным стал курс на экономический рост внутри страны, который выражался в конкретных показателях (уровень занятости, безработицы и т.д.). Это, в свою очередь, отразилось на инструментах и стратегиях, которые стали применять ЦБ. Например, центробанки начинают запрашивать у коммерческих банков сведения об их иностранных активах и обязательствах, а также об операциях с золотом.

После Второй мировой войны в задачи центральных банков законодательно вменяется ответственность за стабильность банковского сектора. Тогда же начался существенный рост числа центробанков. К 1990-м годам их число уже превышало 160, на что повлиял в том числе распад СССР и Югославии и появление новых независимых государств. Для многих из них наличие собственного ЦБ стало не только символом политического суверенитета, но и возможностью для участия в международных валютных и торговых операциях.

Примечательно, что с момента основания большинство центральных банков в той или иной степени старались быть независимыми от властей. При этом они тесно взаимодействовали государством, принадлежали ему либо были созданы по его инициативе.

В 30-40-е годы XX века ряд ЦБ пережил национализацию на фоне падения доверия к финансовому сектору из-за череды кризисов. Однако с 1980-90-х годов автономия центрального банка от правительства снова вошла в моду. В наши дни этот исключительный статус закреплен в основных законодательных актах разных стран. В первую очередь автономия выражается в запрете и ограничениях на прямое кредитование правительства. В то же время существенно выросла роль научно-исследовательской, аналитической и статистической работы ЦБ.

История появления ЦБ России

В 1860 году указом Александра II в Российской империи учредили Государственный банк, который положил начало истории развития Центрального банка в России. Головное отделение Госбанка располагалась в Москве, на Неглинной, 12. По этому же адресу в наши дни находится штаб-квартира Банка России.

Изначально задачи Государственного банка ограничивались кредитованием торгово-промышленного сектора. Но постепенно его полномочия расширялись: к концу ХIХ века коммерческие банки обязали хранить часть средств в Госбанке, ему отошли функции обмена кредитных билетов на монеты и в конечном счете право выпускать деньги. В итоге к началу XX века Государственный банк полноценно отвечал за регулирование денежного обращения в стране.

С установлением Советской власти в 1917 году Государственный банк национализировали, на его базе появился Народный банк РСФСР (1917-1920), затем - Государственный банк РСФСР (1921-1923) и, в конечном итоге, Государственный банк СССР (с 1923). Он контролировал все финансовые вопросы советского государства: выпускал наличные, скупал и хранил драгоценные металлы и даже контролировал расходы на выплату заработной платы в организациях. В 1990 году на базе его республиканского филиала создан Центральный банк РСФСР, который с 1991 года стал единственным финансовым регулятором в России. В 2002 году был принят закон «О Центральном Банке России», действующий (с поправками) до сих пор. В 2013 году ЦБ получил статус мегарегулятора и стал отвечать за все сектора финансового рынка, включая денежный, валютный, страховой и пенсионный.

Глава Центробанка РФ

Центробанк России возглавляет председатель. Это ключевая фигура в Банке России, которая несет ответственность за политику ЦБ и принятые решения. У председателя Банка России семь заместителей, каждый отвечает за подведомственные ему департаменты и направления. Внутри Банка у председателя право решающего голоса на заседаниях Совета директоров — основного органа управления ЦБ.

Кандидатуру председателя Банка России предлагает президент, но окончательно утверждает ее парламент. На эту должность могут претендовать только граждане России, у которых отсутствует двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Срок полномочий председателя Центрального Банка — пять лет. По закону одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. С июня 2013 года эту должность занимает Эльвира Набиуллина (в 2022 году была переизбрана на третий срок).

Какие цели у ЦБ России

Цели банка России прописаны в законе «О Банке России», а также в ст. 75 Конституции. В качестве основной указана «защита и обеспечение устойчивости рубля». К основные направлениям деятельности Центрального Банка в России также относятся:

Выпуск денег, контроль за оборотом денежной массы — наличной и безналичной;

Валютное регулирование, установление официальных курсов рубля по отношению к другим валютам;

Регулирование банковской и финансовой системы, включая надзорную функцию: проверки банков, выдача и отзыв лицензий финансовых игроков (банки, микрофинансовые организации, страховщики, брокеры и т. д.);

Синхронизация деятельности правительства, министерств и других игроков рынка по общим задачам (институт длинных денег, конкуренции);

Разработка и создание технологической инфраструктуры, национальных платежных систем;

Обслуживание государственного долга, кредитование розничных банков;

Обеспечивает кредитно-денежную политику для контроля за инфляцией, определяет ключевую ставку;

Защищает права потребителей финансовых услуг, ведет просветительскую деятельность по повышению общей финансовой грамотности населения.

Как центробанк влияет на жизнь населения

Действия центрального банка влияют на стабильность и уровень цен, стоимость кредитов и проценты по вкладам. Таким образом рядовой гражданин напрямую ощущает на себе последствия той или иной политики ЦБ.

Денежно-кредитная политика

Кредитно-денежная или монетарная политика — это система мер, которые направлены на регулирование денежного обращения и кредитных ресурсов в экономике. Ее основная задача — контроль и поддержание оптимальных темпов инфляции. На 2024 год в России за базовый ориентир приняты 4% годовой инфляции, в Китае — 3%, в Великобритании и США — 2%. Кроме того, через кредитно-денежную политику ЦБ создает условия для экономического роста, поддержания потребительского спроса и занятости населения.

Монетарная политика бывает двух видов:

мягкая — направлена на стимулирование экономической активности через увеличение денежной массы и снижение процентных ставок;

— направлена на стимулирование экономической активности через увеличение денежной массы и снижение процентных ставок; жесткая — предполагает сжатие денежной массы и повышение процентных ставок.

Выбор стратегии зависит от многих факторов, включая состояние глобальной экономической системы и политические риски. Решение принимают на основе макро- и микропрогнозов, а также с учетов текущих финансовых и экономических показателей по основным направлениям: уровень безработицы, цен, размер госдолга, закредитованность населения и бизнеса. Как правило, резкой смены вектора не происходит, и центральный Банк поэтапно внедряет те или иные инструменты. В этом случае говорят о «смягчении» или «ужесточении» кредитной политики.

Ключевая ставка

Ключевая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка. Она определяет ставки кредитования для банков и в конечном счете стоимость и доступность кредита для рядовых заемщиков. Когда деньги стоят дешево, то бизнес и население активно берут кредиты, растет покупательная активность, но появляется риск роста инфляции (из-за того, что денег становится много).

Повышение ключевой ставки приводит к росту ставок по кредитам, отчего заемные деньги обходятся, в частности бизнесу, дороже. Другими словам, брать в долг у банка становится невыгодно. При этом проценты по вкладам, как в рублях, так и в валюте, тоже поднимаются. Поэтому хранить средства на накопительных счетах становится привлекательнее.

Пересмотр ключевой ставки строго регламентирован. Банк России делает это по заранее утвержденному графику восемь раз за год. При этом ЦБ обязан объяснять каждое ее изменение.

Наиболее значимые международные ЦБ

По состоянию на 2024 год в мире действует 179 таких учреждений. Центральные банки и близкие им органы функционируют в подавляющем большинстве экономик развитых стран. Исключения редки. В традиционном виде центробанки отсутствует в Андорре, Ватикане, Лихтенштейне и Монако, что связано с особенностями исторически сложившегося административного устройства этих микрогосударств и небольшими размерами их экономик. В некоторых случаях отказ от ЦБ — это сознательный выбор правительств. Например, Панама после обретения независимости сделала официальным платежным средством доллар США. Аналогично поступили Маршалловы Острова, Микронезия и Палау, а также Кирибати и Тувалу (последние две используют австралийский доллар).

В то же время в глобальной экономике есть ряд центральных банков, которые оказывают существенное влияние на мировые финансовые процессы:

1. Федеральная резервная система США (ФРС США) — это наиболее влиятельный регулятор среди мировых ЦБ, поскольку экономика США одна из крупнейших в мире, а американский доллар играет ведущую роль в валютных резервах и международных расчетах. Поэтому решения, которые принимает ФРС, в том числе по ключевой ставке, имеют важное значение для экономик всего мира. В частности, политика ФРС по снижению учетных ставок в 2000-2001 годы частично способствовала развитию глобального экономического кризиса 2008 года. Особенность ФРС США — в том, что это децентрализованная структура. Ее образуют 12 резервных банков, расположенных в разных частях страны.

2. Европейский центральный банк (ЕЦБ). Он был образован в 1998 году и служит центральным банком для зоны евро. ЕЦБ работает с национальными центральными банками всех стран ЕС, вместе они образуют Европейскую систему центральных банков (или Евросистему). ЕЦБ устанавливает процентные ставки, по которым затем предоставляет кредиты коммерческим банкам в еврозоне. ЕЦБ имеет право выпускать евробанкноты и монеты, но на практике эта задача отдана национальным европейским банкам. В 2014 году ЕЦБ, столкнувшись с дефляционным давлением, стал первым крупным центральным банком, который ввел отрицательные процентные ставки.

3. Банк Англии. Один из старейших центробанков Европы и мира. Изначально функционировал как акционерный банк, но в 1946 году пережил национализацию, а в 1997 году Банк получил операционную независимость. Банк Англии устанавливает денежно-кредитную политику, отвечает за поддержание финансовой стабильности и выступает в качестве банкира правительства.

4. Центральный Банк Японии. Функционирует с 1882 года. Изначально банку была выдана лицензия на 30 лет, которая впоследствии продлевалась. После Второй мировой войны Банк Японии пережил реорганизацию, в результате которой в 1949 году был создан Политический совет как высший орган принятия решений. C 1998 года независим от правительства. По организационной структуре Банк Японии имеет форму акционерного общества: 55% принадлежат государству, остальные 45% — различным финансовым институтам и частным акционерам.

5. Народный банк Китая (НБК). Создан в 1948 году в результате объединения трех банков. После провозглашения КНР в следующем году и на десятилетия вперед стал не только центральным, но и фактически единственным банком страны, поэтому современный статус регулятора он получил только в 1983 году. НБК подчиняется Госсовету КНР, но обладает некоторой свободой в определении денежной политики.

С 2023 года власти Китая взяли курс на снижение влияния ЦБ. В частности, в мае 2023 года часть функций организации перешла к новому финансовому регулятору — Национальному управлению финансового регулирования (NAFR). Структура НБК также претерпела изменения: были ликвидированы кроссрегиональные отделения, созданные в 1998 году, и восстановлен 31 провинциальный филиал, а также еще пять муниципальных отделений.