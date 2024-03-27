Приложение Mir Pay пропало из Google Play
Мобильное приложение платежной системы «Мир» — Mir Pay — пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе (ОС) Android Google Play, убедился корреспондент РБК.
Mir Pay используется для оплаты товары и услуги при помощи телефона. С его помощью можно платить в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир», а также в онлайн магазинах по кнопке «Оплатить Mir Pay».
Пользователи могут установить приложение на смартфон с ОС Android 7.0 и выше, с поддержкой NFC.
NFC (near field communication) — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. С ее помощью можно обмениваться данными между устройствами, которые находятся на расстоянии около 10 см.
В отличие от Bluetooth, NFC не требует ручного сопряжения или обнаружения устройств для передачи данных.
Чипы NFC используются в пластиковых картах и телефонах для возможности бесконтактной оплаты. Полный список смартфонов с этой технологией публикуется NFC World.
Материал дополняется
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ