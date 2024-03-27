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Финансы ,  
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Приложение Mir Pay пропало из Google Play

Приложение Mir Pay для оплаты телефоном пропало из Google Play
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мобильное приложение платежной системы «Мир» — Mir Pay — пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе (ОС) Android Google Play, убедился корреспондент РБК.

Mir Pay используется для оплаты товары и услуги при помощи телефона. С его помощью можно платить в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир», а также в онлайн магазинах по кнопке «Оплатить Mir Pay».

Пользователи могут установить приложение на смартфон с ОС Android 7.0 и выше, с поддержкой NFC.

NFC (near field communication) — это технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. С ее помощью можно обмениваться данными между устройствами, которые находятся на расстоянии около 10 см.

В отличие от Bluetooth, NFC не требует ручного сопряжения или обнаружения устройств для передачи данных.

Чипы NFC используются в пластиковых картах и телефонах для возможности бесконтактной оплаты. Полный список смартфонов с этой технологией публикуется NFC World.

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