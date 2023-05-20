Из Google Play пропало приложение 2ГИС

Российский картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений для Android — Google Play, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения «2ГИС» на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года 2ГИС пропал из магазина приложений Apple. Однако в апреле 2023 года приложение вернулось в App Store.

Основным владельцем сервиса является Сбербанк, который приобрел 72% компании в 2020 году. Приложение самого банка, «Сбербанк онлайн», недоступно ни в App Store, ни в Google Play. Его удалили после введения против «Сбера» санкций Вашингтоном в апреле 2022 года.