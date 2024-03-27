Samsung Pay с 3 апреля прекратит поддержку карт «Мир»

С 2022-го карты «Мир» нельзя было добавить в сервисах Apple Pay и Google Pay, теперь такая возможность исчезнет и для пользователей Samsung Pay. Оператор платежной системы, НСПК, в феврале попал под американские санкции

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С 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты российской платежной системы «Мир» в Samsung Pay, сообщила компания.

«Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения. Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн», — пояснили в Samsung.

Добавить новые карты «Мир» из приложений банков будет нельзя, также нельзя будет использовать эти карты для оплаты проезда в общественном транспорте (например, с его помощью можно было платить в метро Москвы, ранее существовала возможность выпуска виртуальной карты «Тройка»).

При этом у пользователей остается возможность добавлять в Samsung Pay карты лояльности. Также сервис продолжит работу в Белоруссии, там можно будет добавлять в него для оплаты карты платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России.

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В марте 2022-го поддержку карт «Мир» прекратил сервис Apple Pay, Google Pay приостановила пилотный проект по подключению таких карт. Появилось приложение Mir Pay для смартфонов на Android, которое позволяет платить телефоном с помощью карт «Мир». На сайте платежной системы сказано, что его можно скачать через сервис RuStore и AppGallery от Huawei.

Отключение возможности использовать карты «Мир» в Apple Pay и Google Pay произошло после начала введения санкций Запада против российских банков и ухода западных платежных систем из России. В феврале 2024 года под американские ограничения попал оператор карт «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК). Она занимается обработкой операций по всем картам в России, в том числе и зарубежных систем Visa и Mastercard (если они выпущены российскими банками), поэтому после ухода этих платежных систем их карты продолжили работать внутри страны. В НСПК отмечали, что санкции не повлияют на работу карт «Мир» в России.