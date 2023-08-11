Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РБК. Для устройств на iOS оно по-прежнему доступно для скачивания в App Store.

Компания пояснила, что проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google посчитал «нарушающей правила публикации приложений» в магазине.

«Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации. После общения со службой поддержки Google Play, мы подтвердили, что проблема была связана именно с этим», — уточнили в «Авито». Новая версия приложения, в которой эта ошибка исправлена, уже отправлена на проверку в Google Play. Сервис ожидает публикации приложения и возврата публичного доступа.

2 августа из Google Play пропало мобильное приложение платежной системы «Юнистрим», а также других российских банков, попавших под санкции США 20 июля.