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Приложение «Авито» исчезло из Google Play

«Авито» удалили из магазина приложений Google Play

Приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений Google Play, убедился корреспондент РБК. Для устройств на iOS оно по-прежнему доступно для скачивания в App Store.

Компания пояснила, что проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google посчитал «нарушающей правила публикации приложений» в магазине.

«Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации. После общения со службой поддержки Google Play, мы подтвердили, что проблема была связана именно с этим», — уточнили в «Авито». Новая версия приложения, в которой эта ошибка исправлена, уже отправлена на проверку в Google Play. Сервис ожидает публикации приложения и возврата публичного доступа.

2 августа из Google Play пропало мобильное приложение платежной системы «Юнистрим», а также других российских банков, попавших под санкции США 20 июля.

Теги
Google Play Авито Avito мобильные приложения
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