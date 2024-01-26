Google обязали вернуть приложение 2ГИС в сервис Google Play

Владелец 2ГИС через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play. Но юристы сомневаются, что решение получится исполнить — в противном случае это спровоцирует волну аналогичных исков

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Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к Google от компании «ДубльГИС», которая развивает картографический сервис 2ГИС, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В мае 2023 года Google удалила это приложение из Google Play. Как объясняла компания, решение было связано с необходимость соблюдения санкций против России и правил торговли. До начала специальной военной операции «ДубльГИС» входила в экосистему «Сбера», который попал под санкции.

Летом прошлого года «ДубльГИС» подала иск к российскому «Гуглу», ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC, в котором требовала признать недействительным односторонний отказ Google распространять приложение 2ГИС, восстановить его на территории России и стран СНГ, а также восстановить аккаунт компании и вернуть доступ к электронной почте 2gismob@gmail.com. Кроме того, истец просил назначить выплату неустойки в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю.

Полное решение пока не опубликовано. Представитель 2ГИС отказался комментировать решение до момента его вступления в силу. РБК направил запрос в Google.

Вернет ли Google 2ГИС в свой магазин

По словам юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперта образовательной платформы Moscow Digital School Игоря Чувствинова, в этом споре основным было требование восстановить приложение, а не выплатить компенсацию. Он напомнил, что уже есть несколько решений судов по аналогичным спорам с Google, которые американская компания не исполнила. Например, по иску «Технологическая компания «Центр» из-за удаления приложения «Столото» или по иску ООО «Национальный спортивный телеканал» из-за удаления приложения «Матч!». Google так и не восстановила эти приложения, указал Чувствинов.

«Восстановить приложение может только сам Google. Следовательно, его нужно как-то замотивировать, обычно для этого назначаются судебные штрафы за неисполнение решения, но, учитывая, что Google уже находится в процессе банкротства, этот штраф в довесок ко всем иным требованиям вряд ли может сильно повлиять», — рассуждает он.

В то же время были примеры, когда иностранный сервис удалял приложение, а затем восстанавливал доступ к нему, отметил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Например, в магазин App Store были возвращены приложения VK. В сентябре 2022 года 2ГИС был удален из App Store, но возвращен обратно в апреле 2023 года.

«Но нельзя сказать, что практика возвращения приложений в магазины Apple и Google носит хоть сколько-нибудь массовый характер, — признал Шицле. — Более того, даже сейчас, после вынесения решения российского суда в пользу «ДубльГИС», говорить о том, что оно будет исполнено, сложно». По его мнению, если это все же произойдет, другие компании, попавшие под санкции и чьи приложения были удалены из магазина, начнут более активно подавать иски к Google. В первую очередь это будут банки, считает Шицле.