В НСПК заявили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России
Санкции США против компании «Национальная система платежных карт» (НСПК) не повлияют на работу платежной системы «Мир» внутри России, сообщили РБК в пресс-службе НСПК.
Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся «как обычно и доступны пользователям в полном объеме».
«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме», — говорится в сообщении.
«На стороне платежной системы «Мир» никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет. Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно», — добавили в компании.
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