 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

В НСПК заявили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России

НСПК: санкции США не повлияют на работу платежной системы «Мир» внутри России
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Санкции США против компании «Национальная система платежных карт» (НСПК) не повлияют на работу платежной системы «Мир» внутри России, сообщили РБК в пресс-службе НСПК.

Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся «как обычно и доступны пользователям в полном объеме».

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер ПИК
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

«На стороне платежной системы «Мир» никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет. Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно», — добавили в компании.

Материал дополняется

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
«Динамо» разгромно проиграло аутсайдеру РПЛ на сборах в Турции Спорт, 18:58
ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде Спорт, 18:36
Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному сроку за взятку Спорт, 18:23
В ОКР заявили о масштабной дискриминации россиян со стороны CAS Спорт, 18:17
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 18:14
Минобороны показало кадры удара по американскому ЗРК Patriot на Украине Политика, 18:10
В НСПК заявили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России Финансы, 18:05
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В МИДе оценили запрет Литвы на высадку на пограничных станциях Политика, 17:58
Под ограничения США из-за России попали компании из Турции и Китая Политика, 17:55
Власти Испании заявили, что не знали о настоящей личности убитого пилота Политика, 17:38
Лидер сборной Германии по биатлону решил завершить карьеру Спорт, 17:17
Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер ПИК Политика, 17:15
ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода Политика, 16:53
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы Спорт, 16:44