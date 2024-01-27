Глава ЦБ Италии рассказал, чем поплатится евро из-за конфискации активов

ЕС планирует ввести налог на прибыль от замороженных активов России. Изъятие этих средств, считает глава итальянского ЦБ, может ударить по привлекательности евро и усилить его конкурентов, например, юань

Фабио Панетта (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Если ЕС решит конфисковать в каком-либо виде прибыль от замороженных российских активов, от этого может пострадать евро, так как валюта потеряет привлекательность, предупредил глава Центрального банка Италии Фабио Панетта, передает Financial Times (FT).

«Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив», — полагает Панетта. В качестве возможного конкурента он назвал китайский юань, который уже обогнал евро в качестве мировой валюты.

23 января Reuters сообщил, что ЕС вряд ли пойдет на конфискацию активов российского ЦБ: между странами-членами нет согласия на этот счет, чиновники видят риски в подобном решении. Рассматриваемый в союзе план предполагает введение налога на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России. Большая часть средств, с которых его могут изъять — €191 млрд, пишет FT, — хранится в бельгийской Euroclear. Налог могут передать затем Украине.

Bloomberg сообщил в тот же день со ссылкой на источники, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержали эту идею. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что объединение намерено принять решение по использованию доходов от российских активов до заседания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится 19 февраля.

Как писала FT в конце декабря, США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить различные способы конфискации, но некоторые члены группы — среди них была и Италия — возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий.

В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Один из источников рассказал, что Россия может ответить конфискацией западных активов и разрывом дипломатических отношений.