FT сообщила о возражениях стран Европы на идею США по активам России

США подталкивают G7 к проработке инструментов изъятия замороженных российских активов. Германия, Франция и Италия выступают за осторожный подход к вопросу. Кремль и правительство предупреждали о зеркальных мерах

Фото: Leah Millis / Reuters

США предложили рабочим группам в рамках «Большой семерки» изучить способы конфискации замороженных российских активов на $300 млрд, этот вопрос обсудили в декабре министры и замминистры финансов G7, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По предложению американской стороны, будут изучены правовые вопросы, связанные с конфискацией, методы применения таких мер и снижения рисков, а также пути, как самым оптимальным образом использовать деньги на помощь Украине.

США вместе с Канадой, Британией и Японией настроены подготовить варианты к потенциальной встрече лидеров 24 февраля 2024 года — к двухлетней годовщине начала полномасштабных боев на Украине. Остальные члены G7 — Германия, Франция, Италия — озвучили некоторые возражения и назвали необходимым тщательно изучить законность конфискаций российских активов до того, как решение будет принято. Несколько европейских министров призвали обеспечить высокую степень секретности при проработке этих мер.

Прорабатываются разные варианты: от прямой конфискации и траты активов российского Центробанка до использования доходов от замороженных активов или применения их в качестве залога для кредитов. Власти США публично пока не выражают поддержку варианту с конфискацией, однако в этом году в частном порядке в рамках «Большой семерки» был распространен документ, в котором конфискация замороженных активов называлась законной в качестве контрмеры, призванной побудить Россию прекратить военные действия, пишет FT.

Конфискацию могут легализовать путем признания европейских государств «пострадавшими от конфликта». Предполагается, что среди таких государств будут партнеры Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы во время конфликта.

О начале экстренных переговоров по конфискации российских активов сообщила в конце декабря New York Times, издание связало это с сокращением финансовой помощи Киеву.

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Российские власти называют обсуждение о вероятной конфискации средств ЦБ неприемлемыми. «В случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Если активы будут изъяты, то Россия не оставит в покое сделавших это и будет постоянно оспаривать решение, пообещал он.

«Абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал министр финансов Антонн Силуанов.