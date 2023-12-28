 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT сообщила о возражениях стран Европы на идею США по активам России

FT: в Европе призвали изучить законность идеи США конфисковать активы России
Сюжет
Война санкций
США подталкивают G7 к проработке инструментов изъятия замороженных российских активов. Германия, Франция и Италия выступают за осторожный подход к вопросу. Кремль и правительство предупреждали о зеркальных мерах
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

США предложили рабочим группам в рамках «Большой семерки» изучить способы конфискации замороженных российских активов на $300 млрд, этот вопрос обсудили в декабре министры и замминистры финансов G7, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По предложению американской стороны, будут изучены правовые вопросы, связанные с конфискацией, методы применения таких мер и снижения рисков, а также пути, как самым оптимальным образом использовать деньги на помощь Украине.

США вместе с Канадой, Британией и Японией настроены подготовить варианты к потенциальной встрече лидеров 24 февраля 2024 года — к двухлетней годовщине начала полномасштабных боев на Украине. Остальные члены G7 — Германия, Франция, Италия — озвучили некоторые возражения и назвали необходимым тщательно изучить законность конфискаций российских активов до того, как решение будет принято. Несколько европейских министров призвали обеспечить высокую степень секретности при проработке этих мер.

Нобелевский лауреат сравнил с катаклизмом конфискацию активов России
Политика
Роберт Шиллер

Прорабатываются разные варианты: от прямой конфискации и траты активов российского Центробанка до использования доходов от замороженных активов или применения их в качестве залога для кредитов. Власти США публично пока не выражают поддержку варианту с конфискацией, однако в этом году в частном порядке в рамках «Большой семерки» был распространен документ, в котором конфискация замороженных активов называлась законной в качестве контрмеры, призванной побудить Россию прекратить военные действия, пишет FT.

Конфискацию могут легализовать путем признания европейских государств «пострадавшими от конфликта». Предполагается, что среди таких государств будут партнеры Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы во время конфликта.

О начале экстренных переговоров по конфискации российских активов сообщила в конце декабря New York Times, издание связало это с сокращением финансовой помощи Киеву.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В ЕС допустили конфискацию российских активов за доказанный обход санкций
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Российские власти называют обсуждение о вероятной конфискации средств ЦБ неприемлемыми. «В случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Если активы будут изъяты, то Россия не оставит в покое сделавших это и будет постоянно оспаривать решение, пообещал он.

«Абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал министр финансов Антонн Силуанов.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
конфискация Центробанк резервы США G7
Материалы по теме
США расширили механизмы для санкций против России. Что важно знать
Экономика
Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков
Политика
Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
Карполь покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Уралочка-НМТК» Спорт, 09:50
Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ Спорт, 09:44
Какие компании «взлетают» на индийском рынке — The Economist Pro, 09:37
«Мосгорломбард» привлек более ₽300 млн в ходе IPO на Мосбирже Инвестиции, 09:35
Правительство Аргентины предложило приватизировать 41 госкомпанию Бизнес, 09:34
«Ведомости» узнали о планах ОСК сменить руководство двух ключевых верфей Бизнес, 09:30
Пентхаус, терраса и целый этаж: за что ценят особые форматы апартаментов РБК и Ahead, 09:23
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
FT сообщила о возражениях стран Европы на идею США по активам России Политика, 09:16
Съешь жучка: какие плюсы работы с Китаем на деле оказываются минусами Pro, 09:13
Заммэра Ефимов сообщил о реорганизации участка в Бескудниковском районе Город, 09:07
Абрамченко рассказала, почему подорожал новогодний стол россиян Экономика, 08:55
Курс рубля, золото и переезд «Яндекса»: дайджест инвестора Инвестиции, 08:50
Как массовые сокращения помогли акциям компаний в 2023 году Pro, 08:49
Постпред в Вене назвал, какая страна первой пострадает в конфликте с НАТО Политика, 08:47