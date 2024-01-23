Главы МИД Евросоюза поддержали налог на сверхприбыль от активов России

Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России, он будет обсуждаться позже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, союзники Украины «в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за нанесенный ущерб», однако вопрос о конфискации активов Москвы пока не стоит.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне говорил, что ЕС намерен принять решение по использованию доходов от российских активов до заседания министров иностранных дел ЕС, которое состоится 19 февраля. Работа над соглашением, по его словам, почти закончена, и сейчас дискуссия должна продолжиться на уровне послов.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.



Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд.

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