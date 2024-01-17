Moody's отказался объявлять дефолт в случае конфискации активов России

В России полагают, что при конфискации ее активов в виде гособлигаций других стран государства-эмитенты могут столкнуться с дефолтом из-за невыплаты купонных доходов. В Moody's исключили такое развитие событий

Фото: Daniel J. Macy / Shutterstock

Если западные страны конфискуют активы российского Центробанка на сумму $300 млрд, то это не приведет к объявлению дефолта в странах, выпустивших облигации, которые приобрела Россия, сообщили в кредитно-рейтинговых агентствах Moody's и S&P Global, передает Reuters. Агентство отмечает, что большая часть замороженных резервов России хранится в денежных средствах и гособлигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

Источник Reuters сообщил позицию ЦБ России, согласно которой страны — эмитенты облигаций окажутся в состоянии дефолта в случае конфискации российских активов, поскольку Москва не получит причитающихся ей платежей. В случае, когда держатели облигаций не получают выплат, рейтинговые агентства могут объявить дефолт страны по внешним долговым обязательствам.

Так уже происходило с Россией в июне прошлого года. Moody's сообщало, что тогда держатели суверенного долга страны не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн. Отечественный Минфин не согласился с этим, поскольку еще в мае выплаты были перечислены платежному агенту — Национальному расчетному депозитарию (НРД), а до конечных адресатов они не дошли из-за действий международных расчетно-клиринговых систем. НРД находится под санкциями ЕС.





«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран», — заявил старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.

Руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global Фрэнк Гилл также сообщил Reuters, что такие события вряд ли приведут к дефолту эмитентов, поскольку купонные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам.

Вопрос конфискации российских активов рассматривают в США и ЕС. В Брюсселе в качестве варианта действий с российскими активами рассматривается изъятие инвестиционной прибыли от них, а не самих активов. Вашингтон призывал представить различные варианты действий с российскими активами к 24 февраля 2024-го.

Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, рассказали, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Один из источников рассказал, что Россия может ответить конфискацией западных активов и разрывом дипломатических отношений.

В МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к активам России, будут представлять собой «воровство российского имущества».