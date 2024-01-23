 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал, что ЕС вряд ли конфискует российские активы

Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные активы Банка России
Сюжет
Война санкций
В ЕС считают, что конфискация заблокированных активов России несет риск, соглашения среди стран-членов на этот счет нет. Но Евросоюз намерен обложить налогом прибыль от этих активов. Москва назвала возможную конфискацию воровством
Вид на здание Центрального Банка России
Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ЕС вряд ли конфискует замороженные активы российского ЦБ, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

«Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами — членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — сказал высокопоставленный источник агентства, знакомый с ходом переговоров.

Европейские чиновники считают, что это несет слишком много юридических рисков.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил агентству, что относится «с большой осторожностью» к конфискации российских активов: «Представьте, что мы приняли политическое решение передать миллиарды Украине. И шесть месяцев спустя у нас будет юридическое решение, согласно которому нам не разрешено их отдавать. Кто тогда будет платить?»

Moody's отказался объявлять дефолт в случае конфискации активов России
Экономика
Фото:Daniel J. Macy / Shutterstock

Вопрос о том, правомерна ли конфискация российских активов на $300 млрд, уже долго обсуждается на Западе. Как писала в конце декабря Financial Times, США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить различные способы конфискации, но некоторые члены группы — Германия, Франция, Италия — возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий.

В ЕС собираются ввести налог на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России. Bloomberg сообщил 23 января со ссылкой на источники, что министры иностранных дел стран-членов поддержали эту идею. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз намерен принять решение по использованию доходов от российских активов до заседания руководителей МИД стран ЕС, которое состоится 19 февраля.

В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Один из источников рассказал, что Россия может ответить конфискацией западных активов и разрывом дипломатических отношений.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз ЕС российские активы Центробанк
Материалы по теме
Запад призвал не считать конфискацию активов России панацеей для Украины
Политика
Bloomberg узнал, как Россия готовится ответить на конфискацию ее активов
Экономика
Moody's отказался объявлять дефолт в случае конфискации активов России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 16:58
Палестинская администрация заявила о планах контролировать сектор Газа Политика, 22:42
В МВД предупредили о вовлечении россиян в разведку в пользу Украины Политика, 22:40
Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тимоново Политика, 22:36
CNN узнал о жалобах украинских военных на не выдерживающие зиму Bradley Политика, 22:11
Мишустин упразднил российский оргкомитет для участия в «Экспо-2025» Экономика, 22:04
«Спартак» забросил «Динамо» шесть шайб и вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:49
Как угловое остекление в квартире влияет на восприятие пространства РБК и ПИК, 21:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
QIWI будет обязана распорядиться акциями в течение двух лет после выкупа Инвестиции, 21:42
Как менялось время на часах Судного дня. Инфографика Политика, 21:36
Против Ивлеевой в третий раз подали иск на ₽1 млрд Общество, 21:23
Reuters узнал, что ЕС вряд ли конфискует российские активы Экономика, 21:18
Politico узнало о проблеме у ЕС в разработке новых антироссийских санкций Политика, 21:07
«Люди слышат глазами»: жизнь и карьера основателя Boney M Фрэнка Фариана Общество, 21:00 
Хоккеист «Спартака» сделал покер в матче КХЛ с «Динамо» Спорт, 20:50