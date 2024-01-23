Reuters узнал, что ЕС вряд ли конфискует российские активы

В ЕС считают, что конфискация заблокированных активов России несет риск, соглашения среди стран-членов на этот счет нет. Но Евросоюз намерен обложить налогом прибыль от этих активов. Москва назвала возможную конфискацию воровством

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ЕС вряд ли конфискует замороженные активы российского ЦБ, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

«Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами — членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — сказал высокопоставленный источник агентства, знакомый с ходом переговоров.

Европейские чиновники считают, что это несет слишком много юридических рисков.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил агентству, что относится «с большой осторожностью» к конфискации российских активов: «Представьте, что мы приняли политическое решение передать миллиарды Украине. И шесть месяцев спустя у нас будет юридическое решение, согласно которому нам не разрешено их отдавать. Кто тогда будет платить?»

Вопрос о том, правомерна ли конфискация российских активов на $300 млрд, уже долго обсуждается на Западе. Как писала в конце декабря Financial Times, США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить различные способы конфискации, но некоторые члены группы — Германия, Франция, Италия — возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий.



В ЕС собираются ввести налог на прибыль (windfall tax) от замороженных активов России. Bloomberg сообщил 23 января со ссылкой на источники, что министры иностранных дел стран-членов поддержали эту идею. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз намерен принять решение по использованию доходов от российских активов до заседания руководителей МИД стран ЕС, которое состоится 19 февраля.

В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Один из источников рассказал, что Россия может ответить конфискацией западных активов и разрывом дипломатических отношений.