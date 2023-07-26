Власти Антигуа и Барбуды подали иск из-за «яхты миллиардера Гурьева»

Миллиардер долгое время отрицал, что владеет суперъяхтой Alfa Nero, а когда ее продали на аукционе, его дочь оспорила решение властей. Она заявила, что сама была владелицей судна. Но власти отвергают ее требования

Суперъяхта Alfa Nero (Фото: TheYachtPhoto / imageBROKER.com / Global Look Press )

Правительство Антигуа и Барбуды, островного карибского государства, подало встречный иск в ответ на жалобу Юлии Гурьевой-Мотлохов, дочери миллиардера Андрея Гурьева, в связи с продажей на аукционе суперъяхты Alfa Nero. Об этом Antigua Observer сообщил ее адвокат Дэвид Дорсетт и подтвердил советник правительства по этому вопросу Энтони Астафан.

Адвокат рассказал, что власти пытаются оспорить решение судьи, признавшего наличие несоответствия между принятым в феврале законом (статья 38А закона о портовом управлении, он позволил распоряжаться суперъяхтой) и Конституцией страны. Девятая статья основного закона Антигуа и Барбуды не позволяет лишать собственности без предоставления надлежащей компенсации.

Представитель правительства описал разбирательство иначе. «[Суд] должен был отклонить [жалобу дочери миллиардера] на том основании, что у нее не было прав собственности или других интересов, поэтому не было никакого серьезного вопроса, требующего рассмотрения», — сказал Астафан.

Миллиардер Андрей Гурьев вместе с семьей владеет 48,48% производителя фосфорных удобрений «ФосАгро». В прошлом году его состояние выросло на $4,2 млрд, до $11,5 млрд, за счет чего он вошел в тройку самых разбогатевших в прошлом году российских миллиардеров. Сейчас Fobes оценивает его состояние в $9,7 млрд c 15-м местом в рейтинге среди всех россиян-миллиардеров. Гурьев находится под американскими санкциями с прошлого августа, тогда же Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США назвало его владельцем суперъяхты Alfa Nero стоимостью $81 млн. По данным американских властей, Гурьев приобрел яхту в 2014 году за $120 млн. Сам бизнесмен отрицает, что является владельцем Alfa Nero. В 2015-м его представитель утверждал, что Гурьев не владеет судном, а «регулярно арендует» его.

Суперъяхта Alfa Nero с прошлого февраля находилась в гавани Фалмут на территории Антигуа и Барбуды. Спустя год власти предупредили, что владелец обязан заявить о собственности в течение десяти дней либо ее выставят на аукцион. Продать яхту на аукционе решили из-за трат на ее содержание.

В июне судно купил бывший гендиректор Google Эрик Шмидт за $67,6 млн. Спустя месяц Bloomberg сообщил об иске дочери российского миллиардера, которая решила оспорить в суде продажу суперъяхты. Именно она, а не ее отец, который попал под санкции США, владеет Alfa Nero, следовало из иска. Претензии строились на том, что закон не наделяет власти правом собственности на яхту, а у начальника порта нет лицензии аукциониста. Кроме того, судно не может быть зарегистрировано в соответствии с законом страны о торговом судоходстве, писал Observer.

