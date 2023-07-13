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Bloomberg узнал о претензиях дочери Гурьева на проданную суперъяхту

Bloomberg: дочь Гурьева обратилась в суд на Антигуа из-за проданной экс-главе Google яхты
Дочь экс-главы «ФосАгро» Гурьева предъявила права на яхту, которую власти Антигуа и Барбуды продали на аукционе в середине июня. Минфин США связывал яхту с самим бизнесменом, однако он отрицал, что судно принадлежит ему
Яхта Alfa Nero
Яхта Alfa Nero (Фото: TheYachtPhoto / Global Look Press)

Дочь российского миллиардера Андрея Гурьева Юлия решила оспорить в суде продажу суперъяхты Alfa Nero властями Антигуа и Барбуды, сообщает Bloomberg со ссылкой на поданные в апелляционный суд государства документы.

Яхта, владельцем которой Минфин США считает экс-главу «ФосАгро» Андрея Гурьева, была продана на аукционе в середине июня. Ее купил экс-глава Google Эрик Шмидт. Сам Гурьев отрицал, что судно принадлежит ему.

Теперь адвокаты Юлии Гурьевой-Мотлохов подали в суд документы, из которых следует, что именно она, а не ее отец, который попал под санкции США, владеет 267-футовой яхтой Alfa Nero. В бумагах говорится, что Гурьева-Мотлохов является единственным совершеннолетним бенефициаром Tyne Trust и Flagstaff Trust. Этим компаниям принадлежат сама Alfa Nero и произведения искусства, которые размещены на борту яхты.

Как сообщало правительство Антигуа и Барбуды, яхта Alfa Nero с февраля прошлого года находилась в гавани Фалмут в этой стране. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против Андрея Гурьева, также ведомство назвало его владельцем яхты Alfa Nero. По данным американских властей, Гурьев приобрел яхту в 2014 году за $120 млн. О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писали Forbes и Observer. Сам Гурьев отрицал ранее, что яхта принадлежит ему. Представитель Гурьева в 2015 году говорил, что бизнесмен не владеет яхтой, но «регулярно арендует» ее.

В марте 2023 года власти Антигуа и Барбуды решили выставить судно на продажу, если владелец яхты не объявится и не предъявит свои права не него. Продать яхту на аукционе решили из-за трат на ее содержание. Дочь Гурьева в последний момент получила судебный запрет на продажу судна, рассказывал Bloomberg управляющий портом Антигуа Дарвин Телемак. Несмотря на это, яхту продали на аукционе экс-гендиректору Google Эрику Шмидту— за $67,8 млн.

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После введения персональных санкций Гурьев покинул должность гендиректора и члена совета директоров «ФосАгро». Совет директоров был вынужден покинуть и его отец, Андрей Гурьев — старший. Семье Гурьевых принадлежит 48,48% «ФосАгро» и холдинг «АгроГард» (сельское хозяйство). Forbes оценивает общее состояние семьи в $9,7 млрд.

Как писал Forbes в 2020 году, Юлия Гурьева-Мотлохов занимается семейной благотворительностью, курирует работу «Благотворительного фонда Андрея Гурьева», а ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области Владимира Мотлохова — управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Любовь Мартынова
Андрей Гурьев ФосАгро яхта Антигуа и Барбуда
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