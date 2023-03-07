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Власти Антигуа и Барбуды решили продать яхту «российского олигарха»

Антигуа и Барбуда продаст яхту, владельцем которой США назвали Андрея Гурьева
Суперъяхта Alfa Nero стоимостью $81 млн с февраля 2022 года находится в Антигуа. Ее выставят на аукцион, если владелец не объявится в ближайшие дни. Власти США считают, что судно принадлежит Андрею Гурьеву, бизнесмен это отрицает
Яхта Alfa Nero
Яхта Alfa Nero (Фото: TheYachtPhoto / imageBROKER.com / Global Look Press)

Власти Антигуа и Барбуды выставят на аукцион суперъяхту Alfa Nero стоимостью $81 млн, которая якобы принадлежит «российскому олигарху», попавшему под санкции Запада из-за военных действий на Украине, пишет The Guardian.

Как заявило правительство островного государства в Карибском море, яхта с февраля 2022 года находится в гавани Фалмут. Власти Антигуа предупредили, что у владельца Alfa Nero есть десять дней, чтобы заявить права на судно, иначе оно будет продано тому, кто предложит самую высокую цену.

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявило, что владелец этой яхты — бизнесмен Андрей Гурьев. Тогда же ведомство внесло Гурьева в санкционный список.

По данным американских властей, Гурьев приобрел яхту в 2014 году за $120 млн. О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писали Forbes и Observer. Сам он отрицает, что является владельцем Alfa Nero. В 2015 году представитель миллиардера говорил, что Гурьев не владеет судном, а «регулярно арендует» его.

После попадания в западные санкционные списки Гурьев покинул должность гендиректора и члена совета директоров «ФосАгро». Совет директоров был вынужден покинуть и его отец, Андрей Гурьев — старший. Семье Гурьевых принадлежит 48,48% «ФосАгро» и холдинг «АгроГард» (сельское хозяйство). В прошлом году Forbes оценил общее состояние семьи в $4,8 млрд.

В конце августа Reuters сообщил, что на гибралтарском аукционе продали суперъяхту Axioma, которую связывают с попавшим под санкции российским миллиардером Дмитрием Пумпянским. Сумма покупки и имя покупателя не были названы. Business Insider оценил это судно в $75 млн.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
суперъяхта Аукцион Антигуа и Барбуда Андрей Гурьев ФосАгро
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