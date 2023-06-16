Экс-глава Google купил яхту «российского олигарха»

Яхту Alfa Nero купили на аукционе за $67,6 млн. Минфин США называл владельцем судна совладельца «ФосАгро» Андрея Гурьева, представители бизнесмена еще в 2015-м говорили, что он не владеет яхтой, а арендует ее

Яхта Alfa Nero (Фото: TheYachtPhoto / imageBROKER.com / Global Look Press)

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт приобрел на аукционе суперъяхту Alfa Nero, пишет Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Яхта находится в Антигуа и Барбуде с февраля 2022-го, когда Россия начала военную операцию на Украине. В августе того года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США назвало владельцем судна совладельца «ФосАгро» Андрея Гурьева, его внесли в санкционный список. В марте 2023-го власти Антигуа и Барбуды сообщили, что выставят яхту, которая якобы принадлежит «российскому олигарху» на аукцион, если владелец не объявится в течение десяти дней и не заявит свои права на судно. Власти Антигуа и Барбуды попросили США снять санкции с судна. Продать яхту на аукционе решили из-за трат на ее содержание. США сняли ограничения 1 июня.

Шмидт заплатил за яхту $67,6 млн. Бизнесмен был гендиректором Google в 2001–2011 годах. Он занимает 59-ю строчку в рейтинге Bloomberg Billionaire Index c cостоянием в $25 млрд. Гурьев в том же рейтинге на 195-м месте с $10,3 млрд.

В Минфине США заявляли, что Гурьев купил яхту в 2014 году за $120 млн. О связи бизнесмена с судном писали Forbes и Observer. При этом представитель Гурьева в 2015-м говорил, что бизнесмен не владеет яхтой, но «регулярно арендует» ее.