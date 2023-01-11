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Forbes назвал самых разбогатевших в 2022-м российских миллиардеров

Forbes: Вячеслав Кантор стал самым разбогатевшим в 2022 году миллиардером
В 2022 году всего у 27 российских миллиардеров выросли состояния. В тройку самых разбогатевших миллиардеров входят основной владелец «Акрона» Кантор, владелец доли в «Фосагро» Гурьев и основатель группы фондов DST Global Мильнер
Вячеслав Кантор
Вячеслав Кантор (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор стал самым разбогатевшим в 2022 году миллиардером, подсчитал Forbes.

По данным издания, за год его состояние выросло на $5,3 млрд и теперь составляет $13 млрд.

В 2022 году значительно выросли цены на удобрения. Так, средние мировые цены на базовое азотное удобрение карбамид выросли с $265 за тонну до $591, на хлористый калий — с $202 до $562. На этом фоне выросли акции российских производителей удобрений. Если «Акрон» в начале года торговался по цене 12 516 руб. за бумагу, то в конце — 18 180 руб.

Всего у 27 российских миллиардеров в 2022 году выросли состояния. В тройку также входят Андрей Гурьев и семья, которые владеют 48,48% производителя фосфорных удобрений «Фосагро» (состояние увеличилось на $4,2 млрд, до $11,5 млрд), а также основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, который инвестировал в Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airbnb, Robinhood (состояние увеличилось на $2,5 млрд, до $7,3 млрд).

Среди разбогатевших миллиардеров также названы:

  • основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко (+$2,1 млрд, всего $27,5 млрд);
  • владелец почти 66% акций «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (+$1,6 млрд, всего $5,8 млрд);
  • владелец холдинга «Норебо» Виталий Орлов (+$0,89 млрд, всего $1,9 млрд);
  • владелец Объединенной металлургической компании Анатолий Седых (+$0,5 млрд, всего $1,8 млрд).
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В то же время основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья возглавили рейтинг самых обедневших в 2022 году по версии Forbes миллиардеров. Их состояние сократилось на $11 млрд, до $18,4 млрд. Это произошло на фоне того, что в марте прошлого года ЕС запретил экспорт из России изделий из стали и железа. «Северсталь» полностью прекратила экспорт стали в страны ЕС.

Второе место в рейтинге Forbes самых обедневших в 2022 году миллиардеров по размеру потерь заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние сократилось на $8,3 млрд и сейчас составляет $4,7 млрд.

Олег Тиньков после продажи Владимиру Потанину своего пакета акций TCS Group за $260 млн потерял $5,9 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $870 млн.

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Виктория Громова Виктория Громова
Вячеслав Кантор Андрей Гурьев миллиардеры
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