Посольство признало «крайне сложную» ситуацию с переводами в Турцию

Москва и Анкара пытаются решить проблемы платежей между странами: местами есть подвижки, где-то ситуация тяжелая, сообщило посольство. Сложности возникли из-за риска вторичных санкций против Турции со стороны США

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Банковские переводы между Россией и Турцией испытывают серьезные проблемы, стороны стараются урегулировать ситуацию, сообщил ТАСС российский посол Алексей Ерхов.

«Где-то имеются подвижки, где-то ситуация еще остается крайне сложной», — сказал дипломат, но отказался рассказывать конкретные детали проводимой работы «дабы не помогать нашим недоброжелателям, последовательно стремящимся к подрыву взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества».

Сообщения о массовых проблемах при переводе денег между Россией и Турцией начали появляться в начале 2024 года: турецкие банки разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора, некоторые столкнулись с закрытием счетов. Происходящее связывают с законом, подписанным президентом США Джо Байденом в декабре — он разрешил вводить санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

К середине февраля один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции, рассказали источники РБК. Просьба не связана с санкциями США, а обусловлена внутренними процедурами, заверили позднее в банке.

США и Евросоюз оказывают «достаточно серьезное давление» на турецкие банки, «потому что там разговор идет как по линии акционеров, потому что там очень много акционеров из так называемых недружественных стран, так и по линии внешних регуляторов», пояснил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

По его словам, турецкие банки ставят перед выбором: «Если вы будете работать с российскими компаниями, то мы у вас, например, прекратим корреспондентские отношения с Европой». В этом случае «банк сможет работать только в Турции».

«Турки — люди очень прагматичные, они всегда взвешивают риски и выгоды. И если риск хоть чуть-чуть перевешивает потенциальную выгоду, то они не будут идти в эту историю», — рассказал президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов. Он отметил, что ограничения при торговле продуктами питания, фармацевтикой, текстилем, сельским хозяйством и в туризме не такие сильные.

«Мы знаем, что будет торговля продолжаться в области сельхозпродукции, текстиля, туризма, но российские компании это устраивает не до конца. Как вы понимаете, основные торговые операции с Турцией — это товары промышленные и те товары, которые внешние враги не хотели бы, чтоб поставлялись в Россию», — указал Егармин.