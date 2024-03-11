Путин разрешил использовать цифровые активы в международных расчетах

Владимир Путин подписал закон, в рамках которого в международных расчетах стало возможным применять ЦФА, утилитарные цифровые права и цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

ЦФА — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся. Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу с 1 января 2021 года, он регулирует их выпуск, учет и обращение. Выпускают ЦФА операторы информационных систем (ОИС), которыми могут быть банки и юридические лица, входящие в специальный реестр Банка России.

Утилитарные цифровые права теперь могут использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.

В рамках изменений Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Регулятор также установит особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций.

ЦБ также сможет запросить сведения о бенефициарных владельцах у лица, который выпустил ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск.

Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон в конце февраля. До этого в документ внесли поправки, которые уточняли процедуру покупки финансовых продуктов через маркетплейс.

«Использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами. В определенной степени мы сможем решить проблему санкционного давления на нашу страну», — говорил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он участвовал в разработке законопроекта.

До этого, по его словам, использование цифровых активов для международных расчетов не подпадало «ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности». В то же время использование ценных бумаг для тех же целей уже было урегулировано.

Первоначальная редакция закона касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения законопроект был дополнен поправками, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА, применение которых Банк России и Росфинмониторинг считали преждевременным.