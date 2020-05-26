Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

Сам ЦБ с 10 марта проводил сделки по «упреждающей продаже валюты» в рамках бюджетного правила — согласно ему, при падении цены на нефть ниже пороговой отметки в $42,4 за баррель регулятор начинает продавать валюту из ФНБ в интересах Минфина. Кроме того, ЦБ начал продавать на внутреннем рынке валюту, полученную в ходе сделки по передаче Сбербанка правительству, сделки проводились при цене на нефть ниже $25 за барр. В этот период дневной объем продаж валюты, которую еще в начале марта регулятор скупал с рынка, достигал 13-16 млрд в рублях.

Зачем банкам понадобились наличные

Операции Банка России по предоставлению ликвидности участникам рынка проводятся в безналичной форме. ЦБ не поставляет наличную иностранную валюту коммерческим банкам, напоминает Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА).

«Банки подкрепляют свою потребность в банкнотах самостоятельно, через завоз иностранной валюты из-за рубежа. Они совершают эти сделки с иностранными банками-корреспондентами. Несколько лет назад импортерами валюты были многие российские банки, сейчас таких «первичных операторов» около 10-15. В основном, это крупные госбанки и «дочки» иностранных банков. Но потребность всего рынка в банкнотах обеспечивают именно крупные банки с большой филиальной сетью в регионах, которые выступают в качестве поставщиков наличной валюты», — поясняет эксперт.

Одна из причин повышенного ввоза наличности — увеличение спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке, считает Мамонтов. Для удовлетворения спроса клиентов банкам действительно могли понадобиться наличные, соглашается директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Несмотря на растущую долю безналичных валютообменных операций (через интернет либо мобильный банк), подавляющий их объем продолжает совершаться в наличной форме в офисах либо операционных кассах».

Опрошенные РБК эксперты также связывают увеличение поставок наличных с набегом вкладчиков на банки. В марте россияне сняли с банковских депозитов 315 млрд руб., или 1% всего объема, указывал ЦБ. Регулятор объяснял это ростом покупательской активности и увеличением спроса на наличные перед введением режима самоизоляции на фоне пандемии. Но отток в основном затронул валютные депозиты граждан: в марте россияне забрали рекордный объем валюты за десять лет — $5 млрд.

С оттоком валютных депозитов, в частности, столкнулись ВТБ (-$1,6 млрд), Сбербанк (-$1,5 млрд), Альфа-банк (-$458 млн), Газпромбанк (-$229,8), банк «Открытие» (-$162,5 млн), следует из их отчетности на 1 апреля.

«Резкий рост ввоза наличной иностранной валюты банками указывает на шоки и на кризисные процессы на валютном рынке», — говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Он напоминает, что всплески поставок налички наблюдались в 2014 году после введения первых санкций в отношении России и на фоне обвала рубля.

«Запас наличной иностранной валюты в кассах российских банков на 1 марта составил $10,5 млрд, а на 1 апреля увеличился до $14,3 млрд — на $3,7 млрд. Необходимость в наращивании запасов иностранной наличной валюты в кассах и банкоматах была вызвана двумя набегами вкладчиков на банки — из-за обвала нефти и рубля и из-за введения налога на вклады и режима самоизоляции», — отмечает собеседник РБК.

Что говорят банки ВТБ приобретал дополнительные объемы наличной валюты в марте «для обеспечения непрерывности операций клиентов и контрагентов», сообщил представитель банка. Валютную ликвидность от ЦБ кредитная организация не привлекала, добавил он.

«В марте мы не ввозили иностранную валюту, ликвидность от Банка России или Минфина не привлекали», — сообщил представитель Московского кредитного банка. Доля валютных вкладов в портфеле депозитов МКБ незначительна, подчеркнул он.

Банк «Санкт-Петербург» ввозил иностранную валюту для поддержания «остатков в кассе», — сказал его представитель. Объем таких операций он назвал незначительным.

Сбербанк отказался от комментариев. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

Продолжат ли банки завозить валюту

По данным ЦБ, в апреле депозиты населения в банках в целом выросли на 0,8%, но валютные вклады сократились на 1,1% (pdf). Отток валютных сбережений продолжился второй месяц подряд, хотя был слабее показателей марта (-5,29%). В первой половине мая депозитная база банков снизилась еще на 0,6%, ЦБ не раскрывал валютную структуру оттока (pdf).

Резкое сокращение оттока валютных вкладов и укрепление рубля сняли потребность банков в наличке, считает Осадчий. «Ввоз наличной иностранной валюты в апреле резко сократился», — предполагает он.

Из-за пандемии этой весной не будет традиционного роста спроса населения на наличную валюту перед сезоном отпусков, замечает Мамонтов. «Это в разы сокращает спрос, будет мощный контрфактор, связанный с поведением потребителей. Так что ввоз валюты значительно сократится», — заключает эксперт.