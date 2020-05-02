Они запасались ликвидностью на фоне падения рынков и рубля

Российские банки в марте заняли у ЦБ рекордную с кризиса 2014 года сумму Они запасались ликвидностью на фоне падения рынков и рубля

На фоне падения рынков и рубля в марте банки нарастили заимствования у Банка России до рекорда с кризисного декабря 2014 года. Они запасались ликвидностью на случай возможных проблем, объяснили эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

На 1 апреля объем средств, привлеченных банками у ЦБ, составил 3,19 трлн руб., следует из опубликованной отчетности кредитных организаций. За март, запомнившийся обвалом мировых и российских рынков, обязательства сектора перед регулятором выросли на 30,2%, или на 739,37 млрд руб. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с декабря 2014 года — тогда в пик кризиса игроки увеличили привлечение средств от Банка России более чем на 2,5 трлн руб.

Кто брал в долг

Согласно данным ЦБ, собранным порталом banki.ru, в прошлом месяце за дополнительными деньгами к регулятору обратились 27 кредитных организаций.

Крупнейшие заемщики — системно значимые банки. В марте они заняли у Банка России 632,92 млрд руб., оценил по просьбе РБК руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. Больше всего обязательства перед регулятором выросли у ВТБ (258,64 млрд руб.), Московского кредитного банка (215 млрд руб.), Сбербанка (99,42 млрд руб.) и «Открытия» (59,86 млрд руб.).

Привлечение от ЦБ заметно нарастили также банк «Россия» (41,5 млрд руб.), БМ-банк (20 млрд руб.), Совкомбанк (19,98 млрд руб.) и банк «Санкт-Петербург» (14,22 млрд руб.), не входящие в число системно значимых.