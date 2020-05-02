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Российские банки в марте заняли у ЦБ рекордную с кризиса 2014 года сумму

Они запасались ликвидностью на фоне падения рынков и рубля
На фоне падения рынков и рубля в марте банки нарастили заимствования у Банка России до рекорда с кризисного декабря 2014 года. Они запасались ликвидностью на случай возможных проблем, объяснили эксперты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На 1 апреля объем средств, привлеченных банками у ЦБ, составил 3,19 трлн руб., следует из опубликованной отчетности кредитных организаций. За март, запомнившийся обвалом мировых и российских рынков, обязательства сектора перед регулятором выросли на 30,2%, или на 739,37 млрд руб. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с декабря 2014 года — тогда в пик кризиса игроки увеличили привлечение средств от Банка России более чем на 2,5 трлн руб.

Кто брал в долг

Согласно данным ЦБ, собранным порталом banki.ru, в прошлом месяце за дополнительными деньгами к регулятору обратились 27 кредитных организаций.

Крупнейшие заемщики — системно значимые банки. В марте они заняли у Банка России 632,92 млрд руб., оценил по просьбе РБК руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. Больше всего обязательства перед регулятором выросли у ВТБ (258,64 млрд руб.), Московского кредитного банка (215 млрд руб.), Сбербанка (99,42 млрд руб.) и «Открытия» (59,86 млрд руб.).

Привлечение от ЦБ заметно нарастили также банк «Россия» (41,5 млрд руб.), БМ-банк (20 млрд руб.), Совкомбанк (19,98 млрд руб.) и банк «Санкт-Петербург» (14,22 млрд руб.), не входящие в число системно значимых.

Для сравнения, в феврале только 11 банков наращивали обязательства перед ЦБ, в их числе не было системно значимых, а сумма новых заимствований не превышала 17,6 млрд руб.

Зачем банкам понадобились средства

Статистика показывает, что кредитные организации увеличивали обязательства перед ЦБ неравномерно, замечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Всплеск пришелся на конец марта, но уже к 9 апреля объемы упали. Возможно, под конец месяца банки запасались ликвидностью, но потом стресс кончился, и они вернули все ЦБ», — заключает Лопатин.

Рост заимствований мог быть обусловлен в том числе высоким спросом населения, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Наращивание долга происходило «на фоне роста неопределенности, в том числе в отношении порядка налогообложения депозитов, и предстоящих нерабочих дней».

По данным ЦБ, в прошлом месяце россияне забрали с банковских вкладов 315 млрд руб., или 1% всей депозитной базы. Регулятор связывал это с повышенным спросом граждан на наличные.

ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

25 марта президент Владимир Путин предложил ввести налог на процентный доход с депозитов, а в конце месяца Госдума приняла соответствующий закон. После обращения президента банки столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче денег, писал РБК.

Банки, которые в марте наращивали заимствования перед ЦБ, в той или иной степени столкнулись с оттоком средств клиентов, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Согласно отчетности на 1 апреля, в пяти организациях сократились вклады физлиц и в рублях, и в валюте:

  • ВТБ — минус 18,1 млрд руб и $1,6 млрд
  • «Открытие» — минус 24,5 млрд руб. и $162,5 млн
  • МКБ — минус 3,4 млрд руб. и $26,9 млн
  • Совкомбанк — минус 2,9 млрд руб. и $78,9 млн
  • Банк «Санкт-Петербург» — минус 1,5 млрд руб. и $35,6 млн

В Сбербанке сократились только вклады населения в валюте — на $1,5 млрд.

«Открытие», Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург» также зафиксировали сокращение остатков на депозитах и средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций в рублях и валюте. Из Сбербанка и МКБ юрлица забирали со счетов и депозитов валюту, а из ВТБ, банка «Россия» и БМ-банка — рубли.

«В ситуации, когда средства от ЦБ привлекаются для компенсации оттока депозитов, ликвидность банков ухудшается. Если же средства ЦБ размещаются в ликвидные активы, то, грубо говоря, это нейтрально. Видно, что [в марте] профицит ликвидности сузился. Но пока это все еще профицит», — замечает Лопатин.

На 1 апреля размер структурного профицита ликвидности банковского сектора составил 2,3 трлн руб., сообщил Банк России. За март показатель сократился на 1,5 трлн руб. В апреле излишки ликвидности банков продолжали сокращаться, отметил Bloomberg.

«Банки управляют ликвидностью, продавая и покупая ценные бумаги. Но в марте из-за паники на финансовых ранках многие ценные бумаги сильно обесценились. Банкам продавать их, чтобы рассчитаться с вкладчиками, было невыгодно — пришлось бы зафиксировать убытки», — говорит Осадчий. По этой причине кредитные организации обращались за ликвидностью к ЦБ.

«Получая у ЦБ ликвидность с помощью сделок РЕПО в рублях по цене около 6% годовых, банки размещали эту ликвидность в длинные ОФЗ, доходность по которым тогда превышала 8% годовых, и вновь получали ликвидность ЦБ уже под эти бумаги — вновь под 6%», — описывает Осадчий. Похожий механизм, но в основном с использованием валютного РЕПО, банки уже использовали в кризис 2014–2015 годов, напоминает собеседник РБК. Но вряд ли банки заработали на этом больше 100 млн руб., оценивает Осадчий.

Как именно занимали российские банки

Самый заметный прирост заимствований банков перед ЦБ пришелся на статью «прочие обязательства» (758,89 млрд руб.) — их объем превысил общий показатель из-за снижения заимствований по другим статьям. В категорию «прочих обязательств» перед ЦБ включаются как сделки РЕПО (кредит под залог ценных бумаг), так и специальный инструмент, доступный только системно значимым банкам, — безотзывные кредитные линии (БКЛ). Договор на открытие такой линии заключается на год. В марте ЦБ снизил для организаций стоимость заимствований по БКЛ — с 0,5 до 0,15% от величины доступного лимита.

В апреле две кредитные организации начали использовать БКЛ, сообщил Банк России. Всего на 17 апреля пять системно значимых банков имели открытые линии с лимитом на 1,26 трлн руб. Один из них Сбербанк — в первую неделю апреля он получил доступ к этому инструменту с лимитом 500 млрд руб. Позднее еще один игрок из 11 системно значимых открыл БКЛ с лимитом 30 млрд руб. Представители ВТБ, Газпромбанка, Росбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка тогда заявили РБК, что не обращались в ЦБ за подобным инструментом. Представитель МКБ от комментариев отказался.

«Открытие БКЛ для банка сопоставимо с открытием кредитного лимита по карте физическим лицом. Банк может включать такой лимит в состав доступной ему ликвидности при расчете нормативов, но это не значит, что он обязан им воспользоваться», — замечает Рыбалкин. По его словам, в марте банки наращивали заимствования перед регулятором в основном за счет операций РЕПО.

Крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ — на начало года имели большой запас по нормативу краткосрочной ликвидности (LCR), говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Это, по ее словам, косвенно подтверждает, что им могли не понадобиться средства в рамках БКЛ. У МКБ на 1 января норматив Н26 (LCR) был 100% (минимально допустимый порог. — РБК), а «Открытие» не разместило эту информацию на сайте ЦБ.

Что говорят банки

  • «99 млрд руб. было привлечено Сбербанком через операции прямого РЕПО с Банком России для целей управления краткосрочной ликвидностью», — говорит представитель кредитной организации. Объем заимствований составил 0,3% от размера баланса банка, а безотзывную кредитную линию Сбербанк использует «исключительно для управления регуляторным нормативом Н26».
  • ВТБ не открывал безотзывную кредитную линию в ЦБ в марте–апреле, сообщил его представитель. Порядка 260 млрд руб. в прошлом месяце были привлечены через сделки РЕПО, добавил он.
  • Совкомбанк, который не входит в число системно значимых, не имеет доступа к БКЛ. Первый зампред правления Сергей Хотимский объясняет рост заимствований перед ЦБ привлекательностью ставок: «В марте впервые за много лет наиболее дешевый межбанк на рынке РЕПО представлял Банк России. Мы использовали привлеченные средства для повышения запаса ликвидности и реализации возникших благоприятных возможностей для роста бизнеса по всем направлениям».
  • Банк «Санкт-Петербург» тоже не может использовать БКЛ. Участие в сделках с ЦБ связано с тем, что банк снизил привлечение на сопоставимые суммы у банков-нерезидентов, заявил представитель кредитной организации. «Все подобные операции — короткие (обычно один—семь дней), и они не используются для фондирования кредитного портфеля», — подчеркнул он.
  • МКБ, «Открытие», банк «Россия», БМ-банк не ответили на запрос РБК.
Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ЦБ, ликвидность
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