Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

С начала 2020 года россияне забрали $7,2 млрд валютных вкладов, темпы снятия постоянно росли и в марте достигли максимума с 2010 года

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За март 2020 года со счетов физических лиц в российских банках было снято $5 млрд, следует из статистики, опубликованной ЦБ. По данным регулятора, на 1 марта объем валютных вкладов оценивался в $94,31 млрд, но к 1 апреля сократился до $89,32 млрд.

С начала 2020 года россияне забрали $7,2 млрд (на 1 января было $96,5 млрд), а темпы снятия постоянно росли:

в январе — $400 млн;

в феврале — $1,8 млрд;

в марте — $5 млрд.

В результате объем валютных вкладов опустился до минимума с начала 2019 года. Скорость оттока валюты с вкладов в марте достигла максимума с 2010 года — за месяц сумма на валютных вкладах сократилась на 5,29%, а в мае 2010 года — на 5,35% (с $61,6 млрд до $58,3).

Ранее ЦБ сообщил, что по итогам марта объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%, или на 315 млрд руб., в основном за счет вкладов в иностранной валюте.