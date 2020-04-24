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Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

С начала 2020 года россияне забрали $7,2 млрд валютных вкладов, темпы снятия постоянно росли и в марте достигли максимума с 2010 года
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За март 2020 года со счетов физических лиц в российских банках было снято $5 млрд, следует из статистики, опубликованной ЦБ. По данным регулятора, на 1 марта объем валютных вкладов оценивался в $94,31 млрд, но к 1 апреля сократился до $89,32 млрд.

С начала 2020 года россияне забрали $7,2 млрд (на 1 января было $96,5 млрд), а темпы снятия постоянно росли:

  • в январе — $400 млн;
  • в феврале — $1,8 млрд;
  • в марте — $5 млрд.

В результате объем валютных вкладов опустился до минимума с начала 2019 года. Скорость оттока валюты с вкладов в марте достигла максимума с 2010 года — за месяц сумма на валютных вкладах сократилась на 5,29%, а в мае 2010 года — на 5,35% (с $61,6 млрд до $58,3).

Ранее ЦБ сообщил, что по итогам марта объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%, или на 315 млрд руб., в основном за счет вкладов в иностранной валюте.

«Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась», — отмечалось в отчете ЦБ.

19 апреля Bloomberg сообщил, что с начала марта россияне сняли со своих счетов и вкладов в банках более 1 трлн руб., причем всплески снятий пришлись на даты обращений Владимира Путина, когда президент объявлял о введении налога на доход по вкладам и продлении нерабочих дней до 30 апреля.

В середине апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК указал на возможность использовать в рамках борьбы с кризисом, вызванным распространением COVID-19, более 30 трлн руб., накопленных на счетах и вкладах физических лиц (по данным ЦБ на 1 января 2020 года, общий объем средств населения в банках составлял 30,549 трлн руб., по данным на 1 апреля — 31,466 трлн руб.). По словам Кудрина, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
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17 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не намерен вводить мораторий на изъятие средств с вкладов населения. Позднее глава крупнейшего банка страны Герман Греф заявил РБК, что повторение истории с заморозкой государством вкладов в Сбербанке, как это случилось в 1991 году, невозможно.

Автор: Евгений Калюков
Теги: вклады, банки, валюта
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