Эксперты сообщили о размерах депозитов россиян

Депозиты граждан России в банках страны постепенно растут, в среднем они составляют 200 тыс. рублей на человека. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу «РИА Новости».

Как следует из результатов исследования, за девять месяцев текущего года депозиты физических лиц в российских банках возросли на 3,1% (891 млрд руб.), за год (с 1 октября 2018 по 1 октября 2019 года) показатель увеличился на 9% (2,4 трлн руб.).

Рейтинг по размерам банковских вкладов возглавила Москва, где на депозите хранится более 800 тыс. руб. на человека. Показатель столицы превосходит данные по остальным регионам в шесть раз, что эксперты объяснили высоким уровнем заработной платы и доходов. При этом в исследовании отмечается, что показатели Москвы искажают общую картину, поскольку в столице живет 10% россиян. По данным экспертов, если не учитывать данные по Москве, средний уровень депозитов в стране составит 142 тыс. руб.

В число лидеров рейтинга также вошли Санкт-Петербург (420 тысяч рублей) и Магаданская область (317,9 тыс. руб.). В первой пятерке также числятся Камчатский край (260,9) и Сахалинская область (248 тыс. руб.). Меньше всего средств на счетах у граждан, проживающих в Чечне (8,5 тыс. руб) и Ингушетии (9,1 тыс. руб.).