Восьмой киргизский банк за три недели перестал обслуживать карты «Мир»

Госбанк объяснил приостановку обслуживания карт «Мир» в банкоматах и денежных переводов техническими причинами. Минфин США в сентябре предупредил о рисках помощи России с обходом санкций для организаций, сотрудничающих с НСПК

Фото: Владислав Шатило / РБК

Киргизский государственный Айыл Банк приостановил обслуживание российских карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах, сообщается на сайте кредитной организации.

Кроме того, приостановлено выполнение денежных переводов от клиента к клиенту в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») на карты, выпущенные Айыл Банком. Кредитная организация объяснила это техническими причинами.

Айыл Банк был создан в 1996 году правительством Киргизии как Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация.

В октябре о приостановке обслуживания российских карт «Мир» сообщили уже восемь киргизских банков. Банк «Компаньон» заявил, что с 4 октября приостановил обслуживание карт «Мир» 21 российского банка. Позднее о такой мере сообщили киргизские Дос-Кредобанк, Бакай Банк, «Кыргызстан», Халык Банк, Банк Азии, Demir Bank.

В Киргизии карты «Мир» принимали банки-участники киргизской платежной системы «Элкарт», следует из кеша страницы сайта НСПК. Согласно информации на сайте «Элкарт», в этой системе работает 20 банков Киргизии, в том числе Коммерческий банк Кыргызстан, Толубай Банк, ЗАО «Банк Азии», Optima Bank, KSB, Capitial Bank, DemirBank, KICB, Finka Bank и другие.

В сентябре Минфин США предупредил, что зарубежные банки, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с Национальной системой платежных карт, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого обслуживание карт «Мир» приостановили или ограничили банки в Турции, Узбекистане, Вьетнаме. Сама НСПК не попала под санкции США, но Вашингтон ввел ограничения против ее главы Владимира Комлева.