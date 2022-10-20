Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир»

«Кыргызстан» не будет принимать карты российской платежной системы, выпущенные некоторыми банками. До этого обслуживание карт «Мир» приостановили «Банк Азии», DemirBank, «Компаньон», Дос-Кредобанк и другие

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Банк «Кыргызстан» 20 октября приостановил обслуживание карт «Мир», выпущенных некоторыми российскими банками. В их числе — Сбербанк, ПСБ, Альфа Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, «Открытие», ВТБ и другие — всего 21 финансовая организация.

Ранее принимать карты «Мир» отказались банки «Компаньон», Дос-Кредобанк, Бакай Банк. В службе поддержки киргизской платежной системы «Элкарт» 18 октября сказали, что «Мир» сейчас не обслуживают также Halyk Bank, «Банк Азии», DemirBank и Finka Bank, при этом около 18 банков системы по-прежнему поддерживают российские карты.

В сентябре Минфин США предупредил, что зарубежные банки, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого обслуживание карт «Мир» приостановили или ограничили банки в Турции, Узбекистане, Казахстане, Вьетнаме.

Сама НСПК не попала под санкции США, но Вашингтон ввел рестрикции против ее главы Владимира Комлева.

Об ограничении использования карт «Мир» пока не сообщали в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии.