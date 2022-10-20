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Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир»

Коммерческий банк «Кыргызстан» отказался обслуживать карты «Мир» ряда российских банков
«Кыргызстан» не будет принимать карты российской платежной системы, выпущенные некоторыми банками. До этого обслуживание карт «Мир» приостановили «Банк Азии», DemirBank, «Компаньон», Дос-Кредобанк и другие
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Банк «Кыргызстан» 20 октября приостановил обслуживание карт «Мир», выпущенных некоторыми российскими банками. В их числе — Сбербанк, ПСБ, Альфа Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, «Открытие», ВТБ и другие — всего 21 финансовая организация.

Ранее принимать карты «Мир» отказались банки «Компаньон», Дос-Кредобанк, Бакай Банк. В службе поддержки киргизской платежной системы «Элкарт» 18 октября сказали, что «Мир» сейчас не обслуживают также Halyk Bank, «Банк Азии», DemirBank и Finka Bank, при этом около 18 банков системы по-прежнему поддерживают российские карты.

В сентябре Минфин США предупредил, что зарубежные банки, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого обслуживание карт «Мир» приостановили или ограничили банки в Турции, Узбекистане, Казахстане, Вьетнаме.

Сама НСПК не попала под санкции США, но Вашингтон ввел рестрикции против ее главы Владимира Комлева.

Об ограничении использования карт «Мир» пока не сообщали в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Киргизия Банки Карты «Мир»
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