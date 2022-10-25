Киргизский Finka Bank сообщил, что продолжает работать с картами «Мир»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Finka Bank в Киргизии продолжает обслуживать карты российской системы «Мир», сообщил РБК ведущий PR-специалист финансовой организации Адилет Турсунбеков.

«Наш банк не прекращал обслуживание системы «Мир». Система «Мир» в Finka Bank работает в полном объем», — сообщил представитель организации.

18 октября о том, что в этой финансовой организации перестали принимать карты «Мир», сообщили в службе поддержки киргизской платежной системы «Элкарт». Банки, которые работают в рамках этой системы, обслуживают выпущенные российской национальной платежной системой карты «Мир» в Киргизии. «Элкарт» по-прежнему поддерживает карты «Мир», решение о прекращении работы принимают банки-участники», — говорил сотрудник службы поддержки «Элкарт» РБК.

РБК направил запрос в «Элкарт».

В числе банков, которые приняли решение прекратить обслуживание карт «Мир», он назвал и Finka Bank.

В начале октября приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков киргизский банк «Компаньон». Речь шла о приостановке обслуживания в том числе карт, которые выпустили «Сбер», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк. 18 октября о прекращении обслуживания карт «Мир» сообщили также Дос-Кредобанк и Бакай Банк.