Киргизский «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда банков
В Киргизии банк «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
«В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «Мир» нижеперечисленных банков России приостановлено», — говорится в сообщении.
Среди российских банков, чьи карты «Мир» перестал обслуживать «Компаньон», названа 21 кредитная организация, в том числе «Сбер», Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, банк «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.
Ранее 14 октября Центробанк Шри-Ланки объявил, что в стране не будет использоваться платежная система «Мир», так как это чревато санкциями США.
Еще весной власти республики говорили о намерении признать российские карты в текущем году. «Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — заверил посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.
Однако в сентябре Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой. После этого в нескольких странах приостановили прием карт «Мир». Обслуживание прекращено в нескольких турецких банках (в Анкаре пообещали работать над альтернативой «Миру»), казахстанском Халык Банке и вьетнамском BIDV. В Узбекистане приостановлен прием зарубежных карт «Мир».
Карты российской платежной системы на сегодняшний день принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии.