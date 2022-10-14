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Киргизский «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда банков

Киргизский банк «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда российских банков
Киргизский банк «Компаньон» перестал обслуживать карты «Мир», которые выпустили «Сбер», ПСБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк и МКБ
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Киргизии банк «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«В связи с решением партнерского процессингового центра с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «Мир» нижеперечисленных банков России приостановлено», — говорится в сообщении.

Среди российских банков, чьи карты «Мир» перестал обслуживать «Компаньон», названа 21 кредитная организация, в том числе «Сбер», Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, банк «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.

Ранее 14 октября Центробанк Шри-Ланки объявил, что в стране не будет использоваться платежная система «Мир», так как это чревато санкциями США.

Еще весной власти республики говорили о намерении признать российские карты в текущем году. «Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — заверил посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Однако в сентябре Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой. После этого в нескольких странах приостановили прием карт «Мир». Обслуживание прекращено в нескольких турецких банках (в Анкаре пообещали работать над альтернативой «Миру»), казахстанском Халык Банке и вьетнамском BIDV. В Узбекистане приостановлен прием зарубежных карт «Мир».

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Карты российской платежной системы на сегодняшний день принимают в Южной Корее, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и частично признанных Южной Осетии и Абхазии.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Киргизия Мир российские банки Банковские карты
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