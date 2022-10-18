Два киргизских банка перестали обслуживать российские карты «Мир»
Российские карты «Мир» перестали обслуживать в киргизском «Бакай Банке», сообщили РБК в call-центре банка.
«Не обслуживается со вчерашнего дня. Внутреннее решение банка», — сказал собеседник РБК в call-центре организации.
На сайте банка в сообщении от 14 октября говорилось, что обслуживание карт в устройствах банка будет «временно приостановлено» c 17 октября, банк обещал дополнительно сообщить о возобновлении обслуживания. Сейчас по адресу этой страницы на сайте банка показывается сообщение об ошибке, однако она сохранилась в кэше Google.
Также о приостановке приема и обслуживания карт «Мир» в эквайринговой сети банка с 17 октября объявил «Дос-Кредобанк». В сообщении организации не указаны причины такого решения.
В начале октября приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков киргизский банк «Компаньон». Этот банк перечислил конкретные российские банки, карты которых он перестал принимать, в том числе «Сбер», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк. Такое решение в финансовой организации объяснили «решением партнерского процессингового центра».
В сентябре российские карты «Мир» перестали принимать в банках Казахстана, Вьетнама и в крупнейших банках Турции. Незадолго до этого Минфин США предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». В середине октября об отказе от внедрения платежной системы «Мир» объявили и власти Шри-Ланки, которые ранее планировали запустить прием и обслуживание российских карт.
Вашингтон ввел санкции против генерального директора НСПК Владимира Комлева, при этом сам оператор карт «Мир» под ограничения не попал. Financial Times писала, что США усилили давление на Турцию, чтобы обеспечить соблюдение санкций, при этом внимание американской стороны сосредоточено на турецких банках, которые подключились к российской платежной системе.