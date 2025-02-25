Эксперты допустили, что через год в России останется меньше 300 банков

Темпы сокращения числа банков в России в 2025 году останутся такими же, как в 2024-м, считают аналитики «Эксперт РА». В итоге их станет меньше 300. Они ожидают усиления концентрации в результате сделок M&A на банковском рынке

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

К концу 2025 года число банков в России упадет ниже 300, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Аналитики исходят из того, что темпы ухода игроков с рынка сохранятся на уровне прошлого года: в 2024 году ЦБ отозвал шесть лицензий кредитных организаций, еще шесть игроков сдали лицензию добровольно или в результате присоединения к другим банкам. На 1 января в России действовали 312 банковских организаций, следует из статистики регулятора.

«Мы ожидаем, что в 2025 году с рынка уйдет чуть больше 12 игроков и в итоге количество таких участников рынка упадет ниже 300. Скорее всего, соотношение отзывов лицензии и прочих причин (реорганизация, добровольная сдача лицензий) будет 50/50», — говорит директор банковских рейтингов «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Она уточнила, что агентство не брало в расчет небанковские кредитные организации.

Кто из крупных банков покинул рынок в 2024 году В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, который входил в топ-100 по активам и обладал развитой сетью электронных кошельков. Еще пять банков, которые лишились лицензии в прошлом году, находились за пределами топ-100.

1 января 2024 года СМП Банк сдал лицензию в результате присоединения к оборонному Промсвязьбанку.

Росбанк был присоединен к Т-банку с аннулированием собственной лицензии с 1 января 2025 года. До весны 2022 года единственным акционером Росбанка была французская группа Société Générale, потом актив перешел к структурам миллиардера Владимира Потанина.

Банк «Открытие» с 1 января 2025 года присоединился к БМ-банку из группы ВТБ. Ранее актив был на санации и под контролем ЦБ, сделка по продаже «Открытия» ВТБ состоялась в декабре 2022 года.

В обзоре отмечается, что потенциал к дальнейшей консолидации на банковском рынке остается значительным. Аналитики считают, что на фоне ужесточения регулирования и конкуренции банкам «без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы» будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки. По оценкам «Эксперт РА», к концу 2024 года концентрация активов на банках из топ-10 достигла исторического максимума — 79,8%.

Показатель продолжит расти, считает Якушкина: «Я бы не сказала, что сделки реорганизации, которые уже анонсированы на 2025 год, планируются ради экономии капитала. Понятно, что банкам, у кого есть проблемы с капиталом, консолидация с другими игроками могла бы быть выгодна, но мы в своем прогнозе это не закладываем. Консолидации в основном нацелены на дальнейшее наращивание бизнеса за счет объединения, а не исключительно на поддержание собственного капитала. Хотя реорганизации дают и синергетический эффект на капитал».

Еще один тренд, который зафиксировало агентство, — активная смена собственников банков. С весны 2022 года российские кредитные организации по разрешению ЦБ не публикуют данные о своей акционерной структуре. В разговоре с РБК Якушкина не раскрыла, сколько банков в 2024 году обновили состав владельцев, но уточнила, что тенденция затронула небольшие кредитные организации.

«Мы и раньше фиксировали проблему «уставших собственников». Это касается банков, у которых ограниченный круг клиентов и в целом не очень развитый бизнес, их собственники уже не могут или не заинтересованы в дальнейшем развитии, поэтому происходит смена акционеров. Это не крупные банки, не лидеры рынка», — сказала она.

Что о консолидации банков говорят другие эксперты

Концентрация банковского сектора заметно растет последние три года, отмечает директор рейтинга финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Этому способствовало два основных фактора. Первый — объединение отдельных крупных банков (ВТБ и «Открытие», Т-банк и Росбанк), Второй — сворачивание бизнеса иностранными банками. Это привело к перетоку клиентской базы к другим крупным банкам». Он считает, что концентрация на рынке продолжит усиливаться.

Текущий уровень концентрации таков, что радикальные изменения маловероятны, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

«На рынке постоянно обсуждается возможность ухода отдельных крупных структур — «дочек» нерезидентов, однако сложно предсказать, как с точки зрения влияния на концентрацию будет изменяться ситуация», — поясняет он.

Собеседники РБК не дали оценок, насколько активным может быть Банк России в части отзывов лицензий в 2025 году.

Что будет с прибылью банков в 2025-м

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2025 году чистая прибыль банковского сектора составит 3,4–3,6 трлн руб., что ниже рекордных значений прошлого года (3,8 трлн руб.).

Как отмечается в обзоре, такая динамика будет обеспечена более медленным ростом кредитования и увеличением расходов банков на резервы.

Давление на финансовый результат может оказать скорее реализация кредитных рисков, а не процентных, поясняет Якушкина: «Процентный риск возникает, когда есть какие-то колебания в ставках, мы этого не ожидаем и в рамках прогноза закладываем стабильный уровень ставок до конца года и, возможно, некоторое снижение. Когда все стабильно, банки адаптируются. Но когда ставки высокие по новому долгу и по ранее выданным кредитам тоже, если они выдавались по плавающим ставкам, возросшая долговая нагрузка может дать эффект на финансовое состояние бизнеса, что приведет к необходимости формировать банкам резервы».

По прогнозу «Эксперт РА», чистая процентная маржа (NIM) банков в 2025 году останется на уровне выше 4%, а стоимость риска (CoR) вырастет с 0,9 до 1,5%.

«3,4–3,6 трлн руб. — это все равно хороший финансовый результат с учетом тех условий, которые на рынке будут действовать, и без учета турбулентности», — заключает Якушкина.

Банк России пока не представил прогноз по чистой прибыли сектора на 2025 год. Ранее аналитики АКРА обозначали широкий диапазон — 3,6–4,1 трлн руб. Нижняя граница прогноза, по их расчетам, будет достигнута, если кредитные риски банков возрастут. В НРА и НКР допускали более ощутимое снижение финансового результата банков.