Банк «Открытие» закрылся

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Банк «ФК Открытие» прекратил свою деятельность с 1 января 2025 года в результате реорганизации. Об этом говорится в карточке банка в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Президент — председатель правления банка Михаил Алексеев прекратил полномочия 31 декабря 2024 года, согласно решению совета директоров. Тогда же из банка также ушли два заместителя председателя и три члена правления банка, имена которых не раскрывались.

Банк ВТБ купил «Открытие» в декабре 2022 года за 340 млрд руб. Группа ВТБ уже завершила реорганизацию своих кредитных организаций и присоединила банк «Открытие» к БМ-банку (ранее Банк Москвы), который теперь тоже принадлежит ВТБ.

Клиенты «ФК Открытие», которые не связались в ходе интеграции банка с ВТБ, будут автоматически переведены в БМ-банк, они также станут клиентами ВТБ.

ВТБ изначально планировал ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 году. Однако стратегию поменяли из-за большого количества неконтактных клиентов. Их количество ВТБ оценил в 100 тыс. человек.

В пресс-службе банка РБК рассказали, что интеграцию офисной сети «Открытия» под свой бренд также завершена. География сети охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Больше всего офисов «Открытия» перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 в Уральском и 41 в Приволжском округах.

Теперь у сеть ВТБ выросла более чем на 370 офисов и превысила 1,6 тыс. отделений во всех регионах страны.

В декабре 2024 года банк ВТБ также выкупил долю «Почты России» в 49,99% в Почта Банке за 36 млрд руб. и теперь является единственным владельцем кредитной организации.