Эксперты допустили сжатие прибыли банков из-за проблемных кредитов

Высокие ставки на рынке в 2025 году позволят банкам сохранить маржу, но могут обернуться неожиданными кредитными рисками, считают в АКРА. При негативном сценарии чистая прибыль сектора упадет на 8–12% по сравнению с 2024-м

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2025 год для российских банков несет высокую неопределенность с точки зрения финансового результата: чистая прибыль сектора может сохраниться на уровне этого года и составить до 4,1 трлн руб. или сжаться до 3,6 трлн руб. Такие варианты прогноза дает рейтинговое агентство АКРА (обзор есть у РБК).

Существенное расхождение верхней и нижней границы прогнозного диапазона — 0,5 трлн руб. — агентство связывает с тем, что банки будут способны поддерживать маржу в условиях высоких ставок, но рискуют столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля. Для сравнения: в предыдущие годы АКРА давало прогноз по чистой прибыли сектора с расхождением в 200–300 млрд руб. (.pdf).

Как банки прошли 2024 год

По данным ЦБ, за 11 месяцев этого года кредитные организации заработали более 3,8 трлн руб., что уже больше рекорда прошлого года.

Аналитики АКРА, однако, отмечают, что финансовый результат стоит рассматривать с учетом убытка, отраженного в капитале банков, который сформировался из-за отрицательной переоценки ценных бумаг. В этом случае «очищенная» прибыль составит около 2,9 трлн руб., что меньше результата за аналогичный период 2023 года.

«Сектор смог не только окончательно избежать вызревания отложенных рисков, связанных с ухудшением операционной среды в 2022 году, но и до настоящего момента ему удавалось справляться с негативным влиянием растущих процентных ставок на платежеспособность заемщиков», — говорится в обзоре.

Чистая процентная маржа (NIM) банков снизилась с 4,8 до 4,4%, но все еще позволяет участникам рынка показывать чистый процентный доход, покрывающий операционные расходы и траты на резервы. В этих условиях чистая прибыль сектора по итогам года составит 3,9–4,1 трлн руб., допускает АКРА. Отклонение от прогноза возможно из-за волатильности на валютном рынке и «неоднозначного влияния возросших ставок на качество корпоративных заемщиков», указывают аналитики.

Что будет влиять на прибыль банков в 2025-м

Высокая ключевая ставка будет играть решающую роль в формировании чистой прибыли и других бизнес-показателей банков, считают в АКРА. Банк России начал повышать показатель в июле, к концу октября он дошел до рекордного 21%. В декабре регулятор неожиданно для рынка сохранил ставку, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возврат к ужесточению денежно-кредитной политики в 2025 году.

«За счет переоценки стоимости ранее выданных корпоративных кредитов, для которой может потребоваться несколько месяцев после повышения ключевой ставки, банки смогут нарастить процентные доходы даже при выраженном снижении темпов роста кредитного портфеля. Устойчивости маржинальности бизнеса будет способствовать и возможное снижение чувствительности ставки по вкладам к дальнейшему повышению ключевой ставки на фоне замедления роста кредитного портфеля», — допускают аналитики АКРА.

По их прогнозу, в 2025 году кредитный портфель банков увеличится на 9–11%, прирост средств клиентов при этом замедлится до 8–10%.

Как отмечается в обзоре, и розничное, и корпоративное кредитование в 2025 году будет находиться под давлением не столько высоких ставок, сколько регулирования — Банк России намерен ввести для участников рынка повышенные макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам, а также новые макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. В этих условиях банки не будут нуждаться в заметном наращивании фондирования за счет вкладов физлиц и предлагать повышенные ставки по ним.

Существенно повлиять на прибыль банков в 2025 году может ухудшение качества корпоративных кредитов, считают в АКРА. Пока аналитики называют ситуацию устойчивой, но, по их мнению, повышение ставок по кредитам «может стать ключевым фактором снижения платежеспособности корпоративных заемщиков».

Задолженность компаний, чья финансовая устойчивость может снизиться из-за подъема ставок, ЦБ ранее оценивал в 4% суммы корпоративного долга. В денежном выражении это 3,5 трлн руб., или 21,2% совокупного капитала банковской системы на середину 2024 года, указывают в АКРА. На 1 октября 2024 года объем корпоративных ссуд IV и V категорий качества (самых низких. — РБК) составил 3,1 трлн руб., то есть меньше этой суммы, подчеркивают аналитики.

«Можно говорить о том, что уже сейчас долговая нагрузка корпоративных заемщиков достигла такого масштаба, при котором ухудшение платежеспособности и соответствующая необходимость создавать дополнительные резервы могут оказать выраженное негативное влияние на рентабельность банковской системы. В таких условиях растет значимость рисков, связанных с возможным дальнейшим ужесточением ДКП и повышением ставок по корпоративным кредитам», — говорится в обзоре.

Даже умеренное увеличение проблемной задолженности в корпоративном сегменте может стать фактором значительного снижения чистой прибыли, считают в агентстве. В АКРА допускают, что проблемы с обслуживанием ссуд могут возникнуть у отдельных компаний лизинговой отрасли и жилищного строительства (в основном у тех, кто осуществлял существенные вложения в расширение земельного банка путем привлечения бридж-кредитов).