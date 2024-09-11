Росбанк не станет сохранять лицензию при объединении с Т-банком

Росбанк, недавно вошедший в одну группу с Т-банком, может стать его филиалом, утратив собственную лицензию, сообщили источники РБК. При слиянии капиталов объединенный банк может стать пятым в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Системно значимый Росбанк может сдать лицензию в результате интеграции с Т-банком (бывший Тинькофф Банк), рассказали РБК два источника, знакомые с ходом интеграции.

«Лицензии не будет. На первом этапе Росбанк будет филиалом [Т-банка], а потом, может, и его (филиала. — РБК) не будет», — пояснил один из собеседников РБК. По его словам, в Т-банк планируется передать не только розничный бизнес Росбанка, но и корпоративный, «иначе капитал не передать».

Другой источник подтверждает, что в результате интеграции Росбанк станет филиалом Т-банка. «По такой же схеме присоединяли (к Росбанку. — РБК) Русфинансбанк и «Дельта-кредит». То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-банку», — сказал он, уточнив, что это может произойти до конца 2024 года.

После публикации РБК пресс-службы Т-банка и Росбанка подтвердили стратегию интеграции двух организаций через филиал. Вопрос будет вынесен на советы директоров кредитных организаций 13 сентября. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.

«Решение о присоединении Росбанка к Т-банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», — прокомментировал глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

По закону «О банках и банковской деятельности» банк, присоединяемый к другому в форме филиала, утрачивает статус самостоятельного юридического лица и прекращает свою деятельность в качестве отдельной кредитной организации, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «В этом случае банк, который присоединяется, обязан сдать банковскую лицензию в ЦБ. После присоединения филиал становится частью банка, к которому он присоединился, и продолжает свою деятельность под банковской лицензией этого банка».

О планах объединить Росбанк и Т-банк стало известно в марте этого года. Речь шла об объединении на уровне группы: Росбанк должен был перейти под контроль холдинговой структуры — МКПАО «ТКС Холдинг», которая владеет Т-банком после переезда в Россию с Кипра, в то время как Росбанк находился напрямую под контролем структур Владимира Потанина (крупнейшего акционера и Т-банка через ТКС). Анонсировалось, что обе кредитные организации сохранят свои лицензии и бренды. Предправления Т-банка Станислав Близнюк говорил тогда, что точная схема интеграции двух банков будет раскрыта осенью 2024 года.

В апреле Росбанк покинул глава розничного блока Вячеслав Дусалеев. Собеседники РБК тогда допускали, что розничный бизнес Росбанка будет переведен в Т-банк, а работа с корпоративными клиентами сохранится. В июне Росбанк действительно перестал самостоятельно оформлять кредитные продукты, передав все процессы в Т-банк, который был выбран в качестве агента.

В августе состоялась юридическая интеграция Росбанка в одну группу с Т-банком. Группа «Интеррос» приняла участие в допэмиссии акций «ТКС Холдинга», оплатив дополнительный пакет акциями подконтрольного ей Росбанка. В результате «ТКС Холдинг» стал держателем 99,4% Росбанка (с учетом прошлых приобретений), а «Интеррос» увеличил свою долю в группе до 41,4%. 3 сентября «ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — 129,4 руб. за бумагу. Общий объем сделки составит 1,2 млрд руб. (9,2 млн акций). По сравнению с котировками бумаг Росбанка на дату оферты премия к рынку составила 10,8%.

На 1 августа Росбанк занимал 11-е место в России по активам (2,22 трлн руб.) и 14-е место по капиталу (237,2 млрд руб.), следует из данных banki.ru. Т-банк опережает его на одну строчку с активами в размере 2,63 трлн руб. и собственными средствами на уровне 251,8 млрд руб. При слиянии капитала объединенный банк может стать пятым по этому параметру в России, уступив только Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и Альфа-банку.