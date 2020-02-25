Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн

Такой прогноз сбудется, если пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, станет пандемией мирового масштаба. При этом уровень мирового ВВП снизится на 1,3%

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По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году. Об этом сообщается на сайте центра.

Такой ущерб будет означать снижение уровня мирового ВВП на 1,3% (по сравнению с предыдущим для 2020 года прогнозом аналитического центра). В отчете Oxford Economics говорится, что прогноз осуществится в том случае, если вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, станет глобальной пандемией.

В случае если границы пандемии будут определяться только Азией, падение мирового уровня ВВП составит $0,4 трлн (0,5%).

«Наши сценарии предполагают падение мирового ВВП в результате снижения потребления, а также потерь в области туризма и путешествий с некоторым эффектом от пострадавших финансовых рынков и сокращения инвестиций», — говорится в отчете.

По данным Oxford Economics, рост ВВП Китая замедлится на фоне распространения вируса с 6 до 5,4% в 2020 году.