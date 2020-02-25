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Вирус из Китая ,  
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Аналитики оценили потери мирового ВВП от коронавируса в $1 трлн

Такой прогноз сбудется, если пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, станет пандемией мирового масштаба. При этом уровень мирового ВВП снизится на 1,3%
Фото: Vincent Yu / AP

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году. Об этом сообщается на сайте центра.

Такой ущерб будет означать снижение уровня мирового ВВП на 1,3% (по сравнению с предыдущим для 2020 года прогнозом аналитического центра). В отчете Oxford Economics говорится, что прогноз осуществится в том случае, если вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, станет глобальной пандемией.

В случае если границы пандемии будут определяться только Азией, падение мирового уровня ВВП составит $0,4 трлн (0,5%).

«Наши сценарии предполагают падение мирового ВВП в результате снижения потребления, а также потерь в области туризма и путешествий с некоторым эффектом от пострадавших финансовых рынков и сокращения инвестиций», — говорится в отчете.

По данным Oxford Economics, рост ВВП Китая замедлится на фоне распространения вируса с 6 до 5,4% в 2020 году.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 25 февраля
Общество

В понедельник, 24 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распространение коронавируса обладает потенциалом пандемии. ВОЗ сильно обеспокоена количеством случаев заражения, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, однако пока неконтролируемое распространение вируса по миру не зафиксировано.

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила худший сценарий для мировой экономики на фоне распространения вируса. По ее словам, если болезнь удастся остановить в ближайшее время, влияние на мировую экономику будет минимальным: рост сократится на 0,1% по сравнению с январским прогнозом МВФ.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — уточнила Георгиева.

ЕС выделит €232 млн на борьбу с коронавирусом
Экономика

В понедельник, 24 февраля, европейские фондовые индексы показали самое сильное снижение с июня 2016 года из-за опасений негативного влияния распространения заболевания на продажи. Так, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снижался на 3,6%, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 — на 2,7%. Немецкий индекс DAX потерял 3,3%, такое же снижение показал и французский CAC 40.

20 февраля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российская экономика теряет около 1 млрд руб. каждый день из-за снижения товарооборота с Китаем. Он сослался на данные Федеральной таможенной службы.

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Он быстро распространился на остальной материковый Китай, а затем по миру. По данным ВОЗ, на сегодняшний день заражено почти 80 тыс. человек. Всего от коронавируса умерло 2702 человека.

Автор: Мария Лисицына
Теги: мировой ВВП, ущерб, коронавирус
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