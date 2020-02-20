Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Россия уже ощутила на себе последствия коронавируса, отметил министр. В частности, снизился турпоток из Китая. «Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют», — пояснил он.

Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее, уверен Силуанов. «Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул он.

Как коронавирус может сказаться на российском ВВП

Ранее экономисты Citi оценили, что падение цен на нефть из-за снижения экспорта в Китай в связи с коронавирусом может затормозить темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Это может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми, на которые в этом году планируется дополнительно направить 383 млрд руб. По расчетам Citi, если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п.

Правительство ранее повысило свой прогноз по росту ВВП в 2020 году с 1,7 до 1,9% с учетом новых мер социальной поддержки граждан. Однако в обновленной версии прогноза отмечается, что ключевым риском является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и снижения темпов роста экономики Китая.

Ситуация с коронавирусом