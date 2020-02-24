Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

Значения падают на фоне опасений, что вспышка инфекции повредит продажам предметов роскоши и негативно повлияет на туристический рынок

Трейдер Нью-Йоркской фондовой биржи (Фото: Wang Ying / Global Look Press)

Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.

На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство. По состоянию на 13:10 мск его значение составило 413.33 п.

Снижение происходит на фоне опасений о том, что распространение инфекции повредит продажам, отмечает агентство. В частности, акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) упали на 7,2%.

Индекс лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 2,7%, а немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли по 3,3%, сообщает FT.