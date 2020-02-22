МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

По словам главы организации Кристалины Георгиевой, в МВФ все же надеются на то, что уже ко второму кварталу 2020 года с коронавирусом удастся справиться

Фото: Miguel Candela / EPA / ТАСС

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде заявила, что существует два варианта развития мировой экономики в свете вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба организации.

По ее словам, появление болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, которые были опубликованы в январе. Тогда предполагалось, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3% по сравнению с прошлым годом. «Но потом коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае», — сказала Георгиева.

По ее словам, власти КНР многое сделали для того, чтобы смягчить негативные последствия от коронавируса. При нынешнем базовом сценарии, то есть в случае если распространение болезни прекратится в ближайшее время, китайская экономика вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале, а значит, влияние на мировую экономику будет минимальным. Как отметила Георгиева, при таком сценарии глобальный экономический рост составит по итогам года 3,2%.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — сказала Георгиева.

По ее словам, именно сейчас необходимо глобальное сотрудничество. «Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения», — добавила директор. Георгиева отметила, что МВФ со своей стороны готов предоставить странам соответствующие кредиты.

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что российская экономика ежедневно теряет около 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Он при этом отметил, что эпидемия может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее. «Все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул он.