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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 25 февраля

Число зараженных новым коронавирусом приблизилось к 80 тыс. человек, более 2,6 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Волонтеры с хлопковыми масками ручной работы в Гонконге (Фото: Kin Cheung / AP)

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 80 098 человека.

  • По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае — 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами материкового Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

  • Умерли 2 663 человека.

Ситуация в России

  • Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместили на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, коронавирус выявили у троих из них, заболевание протекает в легкой форме.

  • В регионах развернуто 127 учреждений для медицинского наблюдения, где размещены 490 граждан Китая. По состоянию на 23 февраля новых случаев заболевания не выявлено.

Ситуация в других странах

  • Белый дом запросил в Конгрессе $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Эти деньги, в частности, пойдут на разработку вакцин, лабораторные испытания, эпидемиологические мероприятия. Президент Дональд Трамп утверждает, что в США ситуация находится под контролем.

  • В Евросоюзе на борьбу с эпидемией выделяют €232 млн. Наиболее пострадавшей страной союза оказалась Италия. Из-за распространения инфекции власти запретили въезд и выезд в регионах с выявленным коронавирусом, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала, и занятия в школах, приостановили работу государственных и муниципальных учреждений. В стране приостановили съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» из-за мер предосторожности.

  • В Южной Корее число заболевших превысило 700, семеро погибли. В Японии погиб четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, где обнаружили вспышку нового коронавируса.

  • Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса.

  • В Китае несмотря на эпидемию автоконцерн Toyota возобновил работу всех своих четырех заводов.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Авторы: Юлия Сапронова, Кристина Астафурова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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