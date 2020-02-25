Китайский коронавирус. Самое актуальное на 25 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 80 098 человека.
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По данным ВОЗ на 24 февраля, всего были заражены 79 331 человек (из них в материковом Китае — 77 262, умерли 2595 заболевших). За пределами материкового Китая в 32 странах и территориях по всему миру зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).
- Умерли 2 663 человека.
Ситуация в России
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Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместили на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, коронавирус выявили у троих из них, заболевание протекает в легкой форме.
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В регионах развернуто 127 учреждений для медицинского наблюдения, где размещены 490 граждан Китая. По состоянию на 23 февраля новых случаев заболевания не выявлено.