Китайский коронавирус. Самое актуальное на 25 февраля

Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместили на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, коронавирус выявили у троих из них, заболевание протекает в легкой форме.