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ЕС выделит €232 млн на борьбу с коронавирусом

Янез Ленарчич (Фото: Oliver Hoslet / ТАСС )

Вспышка коронавируса окажет влияние на экономику Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, передает Reuters.

Также Ленарчич сообщил, что для борьбы с новым типом коронавируса ЕС выделит €232 млн, говорится на сайте Европейской комиссии. «Поскольку уже погибло более 2,6 тыс. человек, у нас нет другого выбора, кроме как подготовиться на всех уровнях», — сказал еврокомиссар. По его словам, часть средств будет направлена Всемирной организации здравоохранения, а часть финансирования пойдет на поддержку стран с менее развитыми системами охраны здоровья.

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Так, €114 млн выделят на поддержку Всемирной организации здравоохранения, €100 млн пойдут на исследования в области эпидемиологии, диагностики, терапии и лечения. €15 млн выделят странам Африки, в том числе для обеспечения быстрой диагностики эпидемиологического надзора. Еще €3 млн пойдут на эвакуацию граждан из эпицентра коронавируса — китайского города Ухань.

В феврале страны Европейского союза провели консультации по мерам предупреждения распространения нового коронавируса. В них приняли участие представители министерств здравоохранения государств ЕС.

Теги: Евросоюз, коронавирус
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