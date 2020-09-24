Хасис назвал цель Сбербанка по доходам от небанковских продуктов

Доходы Сбербанка от небанковских продуктов в скором времени должны достигнуть 20–30%, заявил первый зампред банка Лев Хасис. Среди его активов — сервисы доставки еды, поиска работы, такси, онлайн-кинотеатр и другие компании

Лев Хасис (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сбербанк планирует, что 20–30% его доходов будут обеспечивать небанковские продукты, заявил журналистам первый зампред банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

«Мы думаем, что в каком-то долгосрочном обозримом будущем мы бы хотели, чтобы 20–30% доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов», — сказал Хасис. Он не уточнил долю доходов, которые Сбербанк уже получает от таких сервисов, ее оценка будет сделана по итогам 2020 года.

Как уточнил РБК представитель «Сбера», компания рассчитывает, что небанковские сервисы в долгосрочной перспективе будут вносить вклад 20–30% в капитализацию: «Очевидно, это произойдет раньше, чем доходы от небанковских бизнесов достигнут 20–30% от наших общих доходов, поскольку у цифровых сервисов более высокие мультипликаторы».

В четверг, 24 сентября, Сбербанк представил планы масштабного ребрендинга. Банк будет использовать бренд «Сбер», который объединит услуги компаний из его экосистемы; он также заменил логотип, представил концепцию обновленных офисов, семейство виртуальных помощников и новую ТВ-приставку SberBox. Ребрендинг обойдется Сбербанку в дополнительные 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. «Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат», — отметили в пресс-службе банка.