Хасис назвал цель Сбербанка по доходам от небанковских продуктов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 14:10
В правительстве сочли нецелесообразным снижать тарифы на поставки нефти Бизнес, 15:00 Александр Ларьяновский — РБК: «У нас всегда учили людей, но не человека» Экономика образования, 15:00  АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль Lada Авто, 15:00 Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре Политика, 14:49 Tut.by опубликовал фрагменты письма Марии Колесниковой к отцу из СИЗО Политика, 14:46 Российские политики, которых номинировали на Нобелевскую премию мира Стиль, 14:46 Зеленский предсказал крах властей Белоруссии в отсутствие диалога Политика, 14:39 В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина Общество, 14:39 Путин назвал губернаторам правила работы из-за пандемии коронавируса Политика, 14:37 Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса Общество, 14:36 Правовой статус апартаментов планируют уточнить до конца 2020 года Недвижимость, 14:30 SberBox и «СберКласс»: что показал на презентации Сбербанк. Фоторепортаж Общество, 14:30  Инвестиции в биткоин: с какой суммы начать Крипто, 14:25 Хакеры пригрозили белорусским силовикам люстрацией в послании на чеках Общество, 14:16
Финансы ,  
0 

Хасис назвал цель Сбербанка по доходам от небанковских продуктов

Доходы Сбербанка от небанковских продуктов в скором времени должны достигнуть 20–30%, заявил первый зампред банка Лев Хасис. Среди его активов — сервисы доставки еды, поиска работы, такси, онлайн-кинотеатр и другие компании
Сбербанк SBER ₽227,21 -0,56% Купить
Лев Хасис
Лев Хасис (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сбербанк планирует, что 20–30% его доходов будут обеспечивать небанковские продукты, заявил журналистам первый зампред банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

«Мы думаем, что в каком-то долгосрочном обозримом будущем мы бы хотели, чтобы 20–30% доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов», — сказал Хасис. Он не уточнил долю доходов, которые Сбербанк уже получает от таких сервисов, ее оценка будет сделана по итогам 2020 года.

Как уточнил РБК представитель «Сбера», компания рассчитывает, что небанковские сервисы в долгосрочной перспективе будут вносить вклад 20–30% в капитализацию: «Очевидно, это произойдет раньше, чем доходы от небанковских бизнесов достигнут 20–30% от наших общих доходов, поскольку у цифровых сервисов более высокие мультипликаторы».

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное
Финансы
Герман Греф

В четверг, 24 сентября, Сбербанк представил планы масштабного ребрендинга. Банк будет использовать бренд «Сбер», который объединит услуги компаний из его экосистемы; он также заменил логотип, представил концепцию обновленных офисов, семейство виртуальных помощников и новую ТВ-приставку SberBox. Ребрендинг обойдется Сбербанку в дополнительные 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. «Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат», — отметили в пресс-службе банка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2019 году составила 845 млрд руб. с учетом продажи его турецкой «дочки» Denizbank, это на 1,6% выше, чем годом ранее. В 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, финансовый результат Сбербанка ухудшился, хотя и остался положительным: чистая прибыль за полгода составила 337,53 млрд руб., что на 24% ниже показателя за январь—июнь 2019 года.

В экосистему Сбербанка входят активы из различных отраслей: компании по доставке еды (Delivery Club, «Самокат», «СберМаркет» и другие), сервис «СберЗдоровье», онлайн-кинотеатр Okko, приложение для заказа такси «Ситимобил», сайт для поиска работы Rabota.ru и другие компании. За несколько дней до объявления о ребрендинге Сбербанк сообщил о покупке стриминг-сервиса Zvooq, который получил название «СберЗвук». Хасис в прошлом году объяснял, что при выборе компаний для поглощения Сбербанк смотрит на востребованность сервиса и степень проникновения цифровых технологий в этой сфере, а потом решает, покупать ли лидера рынка или его конкурентов.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Греф объяснил смысл нового логотипа Сбербанка
Финансы
Герман Греф

«И те рынки, на которые мы выходим, — это в первую очередь те рынки, где еще очень большое значение имеют офлайн-игроки. И эти рынки только начинают подвергаться воздействию цифровых технологий. И мы там видим огромный потенциал», — говорил Хасис.

Автор
Евгения Чернышова
При участии
Антон Фейнберг
Сбербанк Лев Хасис
Материалы по теме
Сбербанк представил банкоматы с распознаванием лиц и новые отделения
Технологии и медиа
Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное
Финансы
Греф назвал виртуального помощника Сбербанка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter