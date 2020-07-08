Чистая прибыль Сбербанка за полгода упала почти на четверть

За январь—июнь 2020 года Сбербанк заработал 337,53 млрд руб. Доля банка на рынке вкладов физических лиц за полгода увеличилась на 0,2 п.п. — с 43,8 до 44%

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Чистая прибыль Сбербанка за первую половину 2020 года составила 337,53 млрд руб., что на 24% ниже показателя за январь—июнь 2019 года, следует из отчета банка, составленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

В сообщении банка отмечается, что его операционные расходы в январе—июне 2020 года увеличились в годовом исчислении на 4,6% (с 274,8 млрд до 287,568 млрд руб.), в том числе в июне — на 11,9%. Всплеск расходов в июне объясняется «разовым эффектом, связанным с возобновлением деловой активности».

Кроме того, в июне был признан убыток от модификации кредитов клиентам в размере 14,2 млрд руб., «возникший при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка».

При этом чистый процентный доход Сбербанка в первой половине 2020 года увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11,7%, а чистый комиссионный доход — на 7,4%.