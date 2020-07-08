Чистая прибыль Сбербанка за полгода упала почти на четверть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 12:43
Челлендж в TikTok привел к подорожанию криптовалюты Doge на 140% Крипто, 12:51 «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за фразы о Дзюбе Спорт, 12:49 #пронауку: что такое лукизм и как он влияет на оценку окружающих Стиль, 12:43 «Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова Общество, 12:41 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 12:40 Власти Москвы из-за грозы перевели службы в режим повышенной готовности Общество, 12:40 Пограничника обвинили в незаконной переправке Порошенко через границу Политика, 12:32 У вратаря «Спартака» Селихова в плацкарте украли ботинки Спорт, 12:26 На въезде в Нижний Тагил демонтировали знак «Город беса» Общество, 12:22 Что такое цифровой юань. 7 простых ответов на вопросы о новой валюте Крипто, 12:19 Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок» Политика, 12:14 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 12:11 Кобылкин указал на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии Общество, 12:11 Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене. Главное Общество, 12:02
Финансы ,  
0 

Чистая прибыль Сбербанка за полгода упала почти на четверть

За январь—июнь 2020 года Сбербанк заработал 337,53 млрд руб. Доля банка на рынке вкладов физических лиц за полгода увеличилась на 0,2 п.п. — с 43,8 до 44%
Сбербанк SBER ₽209,86 -0,32% Купить
Сбербанк SBERP ₽192,08 -0,61% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Чистая прибыль Сбербанка за первую половину 2020 года составила 337,53 млрд руб., что на 24% ниже показателя за январь—июнь 2019 года, следует из отчета банка, составленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

В сообщении банка отмечается, что его операционные расходы в январе—июне 2020 года увеличились в годовом исчислении на 4,6% (с 274,8 млрд до 287,568 млрд руб.), в том числе в июне — на 11,9%. Всплеск расходов в июне объясняется «разовым эффектом, связанным с возобновлением деловой активности».

Кроме того, в июне был признан убыток от модификации кредитов клиентам в размере 14,2 млрд руб., «возникший при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка».

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Финансы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

При этом чистый процентный доход Сбербанка в первой половине 2020 года увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11,7%, а чистый комиссионный доход — на 7,4%.

Объем кредитов юридическим лицам в те же сроки вырос на 5,7% (с 13,33 трлн до 14,09 трлн руб.), физическим лицам — на 4% (с 7,24 трлн до 7,53 трлн руб.). Объем средств на счетах и вкладах компаний увеличился на 7,8% (с 6,65 трлн до 7,17 трлн руб.), на счетах и вкладах физических лиц — на 5,5% (с 13,625 трлн до 14,38 трлн руб.).

«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения», — отметила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Экономика
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

По данным Сбербанка, его доля на рынке вкладов физических лиц за полгода увеличилась на 0,2 п.п. — с 43,8 до 44%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, прибыль
Материалы по теме
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Финансы
Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter