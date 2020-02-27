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Финансы ,  
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Чистая прибыль Сбербанка после продажи DenizBank выросла до 845 млрд руб.

Уровень достаточности капитала банка составил 13,41%. Герман Греф обещал, что, если этот норматив превысит уровень 12,5%, банк направит на дивиденды 50% от прибыли
Сбербанк SBER ₽246,62 -1,67% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2019 году чистая прибыль Сбербанка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с учетом продажи турецкой «дочки» DenizBank составила 845 млрд руб. Это на 1,6% выше показателя прошлого года — 831,7 млрд руб., следует из отчета банка.

Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности выросла на 10,1% и составила 914,8 млрд руб.

«Чистая прибыль в 2019 году подвержена влиянию от продажи DenizBank. Поэтому мы в релизе приводим чистую прибыль и от продолжающейся деятельности», — пояснил РБК представитель Сбербанка. Он подчеркнул, что рентабельность капитала составила более 20% независимо от эффекта сделки.

DenizBank был продан в июле прошлого года дубайской группе Emirates NBD за $5 млрд.

В четвертом квартале 2019 года Сбербанк получил прибыль в 212 млрд руб., что на 20,3% больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Тогда чистая прибыль составила 176,2 млрд руб.

По состоянию на конец прошлого года коэффициент достаточности базового капитала первого уровня составил 13,41%. Глава Сбербанка Герман Греф в мае прошлого года говорил, что, если удастся достичь уровня достаточности капитала в 12,5%, это позволит выплатить дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли.

В 2019 году прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи DenizBank увеличилась на 1% и составила 38,55 руб. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности выросла на 9,6%, до 41,80 руб. Чистые процентные доходы увеличились на 1,4%, до 1,4155 трлн руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 13,6%, до 497,9 млрд руб.

Контрольный пакет Сбербанка (50% плюс одна акция) принадлежит Центробанку. 11 февраля Минфин и ЦБ сообщили о планах сменить контролирующего акционера. Правительство выкупит пакет за счет средств Фонда национального благосостояния. Как писал РБК, исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, его стоимость может составлять 2,8 трлн руб.

Авторы: Наталия Анисимова, Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, чистая прибыль, дивиденды
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