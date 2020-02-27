Чистая прибыль Сбербанка после продажи DenizBank выросла до 845 млрд руб.

Уровень достаточности капитала банка составил 13,41%. Герман Греф обещал, что, если этот норматив превысит уровень 12,5%, банк направит на дивиденды 50% от прибыли

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В 2019 году чистая прибыль Сбербанка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с учетом продажи турецкой «дочки» DenizBank составила 845 млрд руб. Это на 1,6% выше показателя прошлого года — 831,7 млрд руб., следует из отчета банка.

Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности выросла на 10,1% и составила 914,8 млрд руб.

«Чистая прибыль в 2019 году подвержена влиянию от продажи DenizBank. Поэтому мы в релизе приводим чистую прибыль и от продолжающейся деятельности», — пояснил РБК представитель Сбербанка. Он подчеркнул, что рентабельность капитала составила более 20% независимо от эффекта сделки.

DenizBank был продан в июле прошлого года дубайской группе Emirates NBD за $5 млрд.

В четвертом квартале 2019 года Сбербанк получил прибыль в 212 млрд руб., что на 20,3% больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Тогда чистая прибыль составила 176,2 млрд руб.